Kto wygra Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami? Bukmacherzy przewidują

“Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” nie przestaje zaskakiwać. W 3. odcinku 13. edycji Jacek Jelonek wraz z partnerującym mu Michaelem Danilczukiem zdobyli (jako pierwsza para) komplet czterdziestu punktów. Celebryta wspominał, że czas poświęcony na trening bardzo mocno wpłynął na życie poza programem. Podczas rozmowy z serwisem „Pomponik” Jelonek przekazał, że cały swój wolny czas przeznacza na rygorystyczny trening. Jelonek dzięki swoim dobrym występom pozostaje głównym kandydatem do wygrania programu. W ostatnim odcinku wspomniano Krzysztofa Krawczyka, legendę polskiej sceny muzycznej. Każda z par zatańczyła do wybranej piosenki artysty.

Pomimo udanego występu Mai Włoszczowskiej, mistrzyni olimpijska pożegnała się z programem. Kolarka górska zaprezentowała wraz z Romanem Osadczijem rumbę do piosenki „Bo jesteś ty” i uzyskała od jurorów 28 punktów. Kto zatem według bukmacherów odpadnie w najbliższym odcinku?

Oferty bukmacherów na Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami

Serwis Gram Grubo porównał oferty bukmacherów. Czterech legalnych bukmacherów (BETFAN, eToto, Fortuna, Superbet) zdecydowało się na wystawienie kursów na program telewizyjny – w trzech możliwych kategoriach. Wśród zakładów najpopularniejsze jest zdarzenie na zwycięzcę 13. edycji. Głównymi faworytami według analityków są Natalia Janoszek, Jacek Jelonek i Ilona Krawczyńska – ich szansę bukmacherzy szacują po kursie 4,00. Zakład ten oznacza możliwość otrzymania czterokrotności postawionej swojej stawki!

Pozostałymi typami zakładów jest możliwość obstawienia gwiazdy, która odpadnie w najbliższym odcinku. Najbardziej prawdopodobnym według bukmacherów jest przegrana Agnieszki Litwin (kurs 2,25), Wiesława Nowobilskiego lub Karoliny Pisarek (obydwoje po kursie 4,00). Dodatkowo trzech legalnych bukmacherów umożliwia specjalny zakład pojedynku para vs para w różnych kombinacjach – która z gwiazd zostanie dłużej w programie.

Włoszczowska przełknęła gorycz porażki: „Jest smuteczek”

„Bardzo dziękuję za wszystkie oddane głosy i za to, że oglądaliście oraz kibicowaliście. Jest smuteczek. Moja przygoda z programem się skończyła, ale taka jest kolej rzeczy. Cieszę się, że miała okazję zagościć w “Tańcu z Gwiazdami” – przekazała sportsmenka poprzez swój profil na Instagramie.

Wiele osób pozytywnie skomentowało występ Włoszczowskiej, w tym m.in. profesjonalna tancerka Agnieszka Kaczorowska: „To była bardzo porządna rumba z wieloma krokami podstawowymi i bardzo ładnie zatańczona. Niesamowita praca nóg jak na osobę, która nie miała z tańcem nic wspólnego. Jestem pod ogromnym wrażeniem”.

W Polsce możliwe jest obstawianie tylko w zakładach bukmacherskich, które posiadają licencję wydaną przez Ministerstwo Finansów.