Valencia – Celta 🇪🇸 Typy, kursy (17.09.2022)

Na Mestalla trzeci z sobotnich mecz贸w LaLiga. Minimalnym faworytem gospodarze. Wydaje si臋 jednak, 偶e pi艂karsko obecnie lepiej wygl膮da Celta Vigo. Kto b臋dzie g贸r膮 na Mestalla?

Valencia – Celta zapowied藕 (sobota, 18:30)

Na ten moment tylko punkt dzieli obie ekipy. Valencia do tej pory ogra艂a Girone 1:0 i Getafe 5:1. Poza tym trzy pora偶ki. 0:1 w Bilbao, 1:2 w Vallecas oraz 0:1 u siebie z Atletico. Domowy teren mo偶e zatem sprzyja膰 temu, by zgarn膮膰 kolejne punkty do ligowej tabeli. Lekko jednak nie b臋dzie, bo trafiaj膮 na rywala, kt贸ry dobrze gra pi艂k膮. To mo偶e tworzy膰 spore k艂opoty dla Nietoperzy, kt贸rym ewidentnie brakuje jako艣ci pi艂karskiej.

Celta Vigo na swoim koncie 7 punkt贸w i dwie pora偶ki po 1:4. Tyle 偶e trafili na Real i Atletico. W tych meczach mieli swoje szans臋 i zw艂aszcza wyjazdu na Metropolitano mog膮 偶a艂owa膰. Jeszcze przy stanie 0:1 mieli sporo okazji. Poza tym jednak Celta spisuje si臋 dobrze. Wygrane z Giron膮 i Cadizem 1:0 oraz 3:0, a tak偶e pechowy remis z Espanyolem 2:2. W 艣wietnej formie Iago Aspas. Hiszpan ma ju偶 5 goli i dopiero w Madrycie nie trafi艂 do siatki rywala. Przed nim w klasyfikacji strzelc贸w jedynie Robert Lewandowski.

Valencia – Celta kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Valencia wygra, kurs: 2.35

Remis, kurs: 3.25

Celta wygra, kurs: 3.35

Valencia – Celta nasze typy

Stawiamy na gole z obu stron. Dla go艣ci mo偶e trafi膰 Iago Aspas, na kt贸rego jest zach臋caj膮cy kurs.

Nasze typy Obie strzel膮 1,90 Zagraj

Zagraj Iago Aspas strzeli 2,70 Zagraj

Valencia – Celta fakty meczowe

Spotkanie 12. z 10. dru偶yn膮 w tabeli. Obie ekipy dzieli punkt: 6 do 7 na korzy艣膰 go艣ci

Valencia wygra艂a dwa z trzech domowych mecz贸w

Celta Vigo poza pora偶kami z Realem i Atletico, ma bilans 2-1-0

Iago Aspas to drugi najlepszy strzelec ligi – 5 goli

Ostatni pojedynek tych ekip na Mestalla to wygrana gospodarzy 2:0 w ostatniej kolejce minionego sezonu

