Roma – Atalanta 🇮🇹 Typy, kursy (18.09.2022)

Jeden z dw贸ch niedzielnych hit贸w Serie A. W Rzymie Roma podejmuje Atalant臋. Go艣cie s膮 wy偶ej w tabeli i nieoczekiwanie zajmuj膮 pozycje wicelidera przed kolejk膮. Czy tak b臋dzie r贸wnie偶 po niedzielnych grach?聽

Roma – Atalanta zapowied藕 (niedziela, 18:00)

Dobry pocz膮tek sezonu notuj膮 obie dru偶yny. Atalanta dopiero w minionym tygodniu mia艂a pierwsz膮 wpadk臋. Tak nale偶y nazwa膰 remis u siebie z Cremonese. Wcze艣niej cztery wygrane i remis z Milanem. Podobnie, jak wiosn膮, Atalanta znowu lepiej spisuje si臋 na wyjazdach. P贸ki co trzy mecze i wszystkie wygrane bez straty gola! Ekipa Gian Piero Gasperiniego mo偶e nie imponuje tak ofensywn膮 gr膮, jak to by艂o w ubieg艂ych latach, ale robi swoje. Wyniki s膮, wi臋c trudno narzeka膰 kibicom La Dei na swojego ukochanego trenera.

Roma jeszcze mniej spektakularnie, ale niemal r贸wnie skutecznie. Bilans 4-1-1 jest dobry, a jedynym minusem by艂a podr贸偶 do Udine, gdzie przegrali a偶 0:3. Poza tym remis z Juve w Turynie i reszta spotka艅 wygranych. Mo偶e nie mieli jeszcze zbyt wielu rywali z czo艂贸wki, a jak mieli to tracili punkty, ale jednak punktuj膮, jak nale偶y. Teraz Roma b臋dzie mia艂a pierwszy powa偶ny sprawdzian na Olimpico. Cremonese czy Monza, a nawet HJK w Lidze Europy to rywale ze znacznie ni偶szej p贸艂ki, ni偶 La Dea – wicelider tabeli Serie A.

Roma – Atalanta kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Roma wygra, kurs: 2.10

Remis, kurs: 3.60

Atalanta wygra, kurs: 3.45

Roma – Atalanta nasze typy

Stawiamy na troch臋 goli w tym spotkaniu. Mamy nadziej臋, 偶e wpadn膮 te dla gospodarzy, jak i go艣ci.

Roma – Atalanta fakty meczowe

Spotkanie pi膮tej z drug膮 ekip膮 Serie A. Obie dru偶yny dzieli punkt: 13 do 14 na korzy艣膰 go艣ci

Atalanta jeszcze bez pora偶ki, bilans 4-2-0

Roma z bilansem 4-1-1. Jedyna pora偶ka to wpadka 0:4 z Udinese

W marcu spotkanie tych ekip na Olimpico sko艅czy艂o si臋 wygran膮 gospodarzy 1:0

