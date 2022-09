Roberto De Zerbi wraca do pracy. Przejmuje klub po Grahamie Potterze

Jedno z najgorętszych nazwisk trenerskich młodego pokolenia wraca do pracy. Roberto De Zerbi obejmuje Brighton po odejściu Grahama Pottera. Włoski szkoleniowiec to gwarant ciekawego i ofensywnego stylu gry.

Aż czteroletni kontrakt podpisał Roberto De Zerbi z Mewami, co oznacza, że klub Premier League bardzo mocno mu zaufał. Warto dodać, że jego poprzednik – wspomniany Potter, pracował z Brighton przez niemal trzy i pół roku. Zapewne władze klubu wierzą, że znaleźli kolejnego szkoleniowca na lata.

43-letni Roberto De Zerbi tylko przez dwa miesiące pozostała bez pracy, po tym jak zrezygnował z funkcji prowadzenia Szachtara Donieck. W ukraińskim klubie spędził ponad rok, ale zdecydował się zakończyć swoją przygodę. Na szerokie wody wypłynął oczywiście na krajowym podwórku. W Serie A spędził kilka sezonów. Zaczęło się od przejęcia Benevento w 2017 roku, które fatalnie weszło w sezon. Kilka miesięcy dobrej pracy w Kampanii wystarczyło, by latem 2018 trafić do Sassuolo. Tam jego pracę doceniali niemal wszyscy najwięksi trenerzy. Pep Guardiola nawet wspominał na trenerskich kongresach, że podpatruje niektóre rzeczy od Włocha.

Teraz Guardiola będzie mógł się przyjrzeć jeszcze bliżej. To będzie jego ligowy rywal. Obaj panowie spotkają się już 22 października w Manchesterze, gdy Citizens podejmą Brighton. To jednak za miesiąc. Wcześniej początki w nowym klubie do lekkich należeć nie będą. Najpierw De Zerbi musi uzyskać pozwolenie na pracę. Jeśli to mu się uda, wówczas już 1 października zadebiutuje w meczu wyjazdowym z Liverpoolem. Potem czekają go jeszcze potyczki z Tottenhamem, Brentford i Nottingham Forest oraz wspomnianymi Citizens. Październik zakończy kolejnym trudnym wyzwaniem – Chelsea.

Brighton po sześciu rozegranych meczach zajmuje 4. miejsce w Premier League z dorobkiem 13 punktów.