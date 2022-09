Miliarder robi duże zmiany. Motor Lublin z nowym trenerem i dyrektorem sportowym

Ekstraklasa 2025 to hasło, które wygłosił jakiś czas temu Zbigniew Jakubas. Miliarder jest właścicielem Motoru Lublin, który nie awansował do I ligi kilka miesięcy temu. Teraz lublinianie zamykają tabelę drugoligowych rozgrywek. To oznaczało spore zmiany w klubie. Dzisiaj poznaliśmy nazwiska nowego trenera i dyrektora sportowego.

Pierwszym został Goncalo Feio. Dla Portugalczyka to będzie pierwsza samodzielna praca w roli trenera drużyny. Jednak, jeśli ktoś uważa, że to szkoleniowiec o małym doświadczeniu, to musi solidnie zrewidować swoje poglądy. Przez ostatnie dwa lata był asystentem Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa. Odszedł na początku lipca i jak się okazało długo nie pozostał bez pracy. Wcześniej w podobnej roli współpracował z Kiko Ramirezem w greckim Xanthi i Wiśle Kraków. Swoją pracę w Polsce rozpoczynał od akademii klubowej Legii Warszawa, skąd trafił jako analityk do pierwszego zespołu.

Teraz dyrektor, zaraz dyrektor i prezes

Jednym z nich jest osoba nowego dyrektora sportowego. Paweł Tomczyk już pracował na tym stanowisku, m.in. w Rakowie Częstochowa, skąd panowie obaj się znają. Ostatnio Tomczyk pracował również w Legii Warszawa. Warto dodać, że Tomczyk pochodzi z Lublina i w przeszłości reprezentował barwy Motoru jako piłkarz. To oznacza, że dwie z trzech najważniejszych osób w klubie, to rodowici lublinianie – Jakubas i Tomczyk.

Paweł Tomczyk dzisiaj został przedstawiony jako dyrektor sportowy. Lada moment będzie łączył tę funkcje z byciem prezesem klubu. Nieoficjalnie, w tym momencie nie było możliwości formalnych, by ogłosić go prezesem zarządu klubu. Ma to jednak nastąpić w następnych dwóch tygodniach i oficjalnie połączy dwie rolę.

Wspomniany Jakubas na konferencji prasowej wielokrotnie wspominał o tym, że chciałby się wzorować na Rakowie Częstochowa pod kątem budowy struktury klubowej. Wielokrotnie także mówił o swoich konsultacjach z właścicielem wicemistrza Polski, Michałem Świerczewskim. Duet byłych pracowników klubu spod Jasnej Góry nie może zatem dziwić w Lublinie.

Dwa odejścia

W ubiegłym tygodniu Motor Lublin opuścił trener oraz dotychczasowy dyrektor sportowy klubu. Najpierw we wtorek z pracą pożegnał się Stanisław Szpyrka, a w sobotę Arkadiusz Onyszko. Dotychczasowe fatalne wyniki zespołu były niezadowalające, stąd decyzja o rozstaniu się z dotychczasowymi kluczowymi osobami w pionie sportowym.

Motor Lublin po 11. kolejkach II ligi zajmuje ostatnią pozycje w tabeli. Na jego koncie ledwie 7 punktów oraz bilans bramkowy 9:21. Wczoraj skompromitował się w derbach regionu z Wisłą Puławy, przegrywając przed własną publicznością 2:6! Jedynym pozytywem ze strony gospodarzy był występ 17-letniego Mikołaja Kosiora, który strzelił dwa gole w niedzielne południe.

***

Pierwsza okazja do weryfikacji drużyny pod wodzą nowego trenera już w niedzielę. Wtedy Motor Lublin zagra wyjazdowe spotkanie z Hutnikiem w Krakowie. Początek o 11:00, transmisja w TVP Sport.