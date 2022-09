Robert Lewandowski odebrał symboliczną ukraińską opaskę od Andrija Szewczenki

To było kurtuazyjne spotkanie. Legendy i dwóch topowych piłkarzy w historii swoich reprezentacji. Robert Lewandowski oraz Andrij Szewczenko mieli okazje zamienić kilka słów na Stadionie Narodowym. Ten drugi wręczył kapitanowi biało-czerwonych opaskę kapitańską w ukraińskich barwach.

– Nasze podziękowania dla Roberta i Polaków za wszystko, co dla nas robicie. Chciałbym, aby symbolicznie Robert zabrał ją na mistrzostwa świata – powiedział Andrij Szewczenko na Stadionie Narodowym. Robert Lewandowski powiedział, że doskonale wszyscy zdajemy sobie sprawę z obecnej sytuacji i tego, co ona oznacza dla naszych sąsiadów. – Grając z opaską chciałem nagłośnić to, co się dzieje na Ukrainie – powiedział kapitan polskiej kadry.

Mowa o sytuacji, w której Lewy wyszedł w niebiesko-żółtej opasce na mecz barażowy o mundial w Katarze. – Czułem, że to będzie wyraźny gest z mojej strony i pokazanie światu, że wojna dzieje się naprawdę. My jako sportowcy także powinniśmy o tym mówić – dodał. Jednocześnie kapitan podkreślił swoją dumę z tego, jak Polacy pomogli Ukraińcom w obliczu wojny.

Dwa dni do meczu

Na tym samym stadionie już za dwa dni reprezentacja Polski rozegra pierwszy wrześniowy mecz w ramach Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się w czwartek o 20:45 z Holendrami. Kilka dni później kadrę Czesława Michniewicza czeka starcie z Walijczykami. Warto dodać, że to będzie ostatnie zgrupowanie przed mundialem. Potem mecze ligowe i dopiero w połowie listopada reprezentacja spotka się na kilka dni przed turniejem. W planach jest oczywiście jeden towarzyski mecz.