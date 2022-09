Polska – Holandia: W jakim składzie wystąpi nasza kadra?

Już za kilka godzin pierwszy z dwóch wrześniowych meczów reprezentacji Polski. Rywalem biało-czerwonych Holendrzy, a więc rywal z najwyższej półki. Jaki skład wybierze na to spotkanie Czesław Michniewicz? Wydaje się, że większość jest jasna.

Na część pytań odpowiedzi mieliśmy już podczas wybrania meczowej kadry. Z niej odpadło kilka nazwisk, o których myśleliśmy w kontekście składu. Radosław Majecki, Paweł Dawidowicz, Tomasz Kędziora oraz Jakub Kamiński nieobecni decyzją trenera. Dodatkowo uraz eliminuje Arkadiusza Recę, a kartki Szymona Żurkowskiego. Wybór zatem mocno zawężony w wielu miejscach.

Wojciech Szczęsny wraca po kontuzji

31 sierpnia Szczęsny doznał kontuzji w meczu ze Spezią. Od tej pory nie grał w klubie, ale wyleczył się na zgrupowanie kadry. To on ma być jedynką na dzisiejsze spotkanie. Tercet defensywny znany. Jan Bednarek i Kamil Glik to pewniacy, a Jakub Kiwior mocno zyskał ostatnim zgrupowaniem. Jedynym zmiennikiem dla tej ekipy będzie Mateusz Wieteska.

Wahadła? Czterech graczy, nie liczymy tutaj Michała Skórasia, i wszyscy prawonożni! Wg Tomasza Włodarczyka pierwszym wyborem na prawej stronie ma być Przemysław Frankowski, dla którego zmiennikiem miałby być Robert Gumny. Wyżej stoją jednak notowania gracza RC Lens. Jeśli tak się stanie, wówczas na lewej stronie będą dwie opcje. Nicola Zalewski jako bardziej ofensywna, Bartosz Bereszyński defensywna. Trzeba także pamiętać, że Zalewski ostatnio także wrócił po kontuzji i zaliczył końcówkę meczu Romy z Atalantą. Wydaje się zatem, że ewentualny występ może nie odbyć się w pełnym wymiarze czasowym.

Środek pola stworzy prawdopodobnie duet Karol Linetty i Grzegorz Krychowiak. Oprócz nich w kadrze są także Mateuz Klich oraz debiutant Mateusz Łęgowski. Jeśli ktoś ma szansę wskoczyć do składu, to raczej pomocnik Leeds.

Ofensywne bogactwo

Jak zestawić ofensywny tercet? Tutaj trudna kwestia. Arkadiusz Milik zaczął strzelać dla Juventusu, Karol Świderski nie zawodził w kadrze, podobnie jak Krzysztof Piątek, który powrócił do “świata żywych”. Jednak wydaje się, że cała ta grupa rozpocznie na ławce. Robert Lewandowski na “9”, a za jego plecami mający kapitalne wejście w sezon Sebastian Szymański oraz Piotr Zieliński. Tak prawdopodobnie będzie to wyglądało na papierze.

Początek meczu Polska – Holandia o godzinie 20:45. Transmisja w TVP1 i TVP Sport.