🇸🇮 Słowenia – Norwegia 🇳🇴 Typy, kursy (24.09.2022)

W grupie 4 dywizji B dojdzie do spotkania pomi臋dzy S艂oweni膮 i Norwegi膮. Go艣cie b臋d膮 chcieli obroni膰 fotel lidera i zbli偶y膰 si臋 do awansu do elity.



S艂owenia – Norwegia zapowied藕 (sobota, 18:00)

Gospodarze sobotniego meczu nie najlepiej radz膮 sobie w tej edycji Ligi Narod贸w. S艂owenia zgromadzi艂a do tej pory jedynie dwa punkty remisuj膮c z Norwegami na wyje藕dzie oraz u siebie z Serbi膮. W tabeli S艂owe艅cy zajmuj膮 ostatnie miejsce i musz膮 broni膰 si臋 przed potencjalnym spadkiem do dywizji C.

Liderem grupy jest Norwegia, kt贸ra podzieli艂a si臋 punktami jedynie we wspominanym starciu z S艂oweni膮. W pozosta艂ych meczach Norwegowie pokonali Serbi臋 oraz dwukrotnie Szwecj臋. Kolejne zwyci臋stwo znacznie zbli偶y艂oby ich do awansu na poziomi dywizji A.

S艂owenia – Norwegia nasze typy

Stawiamy na wygran膮 go艣ci.

S艂owenia – Norwegia kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz;

S艂owenia wygra, kurs: 3.95

Remis, kurs: 3.55

Norwegia wygra, kurs: 1.95

S艂owenia – Norwegia fakty meczowe

W pierwszym meczu obu ekip pad艂 remis 0:0

S艂owenia nie wygra艂a 偶adnego meczu w tej edycji Ligi Narod贸w

Norwegia jest liderem grupy i ma na koncie 10 punkt贸w

S艂owenia pi臋膰 ostatnich spotka艅

S艂owenia – Serbia 2:2

Norwegia – S艂owenia 0:0

Serbia – S艂owenia 4:1

S艂owenia – Szwecja 0:2

Katar – S艂owenia 0:0

Norwegia pi臋膰 ostatnich spotka艅

Norwegia – Szwecja 3:2

Norwegia – S艂owenia 0:0

Szwecja – Norwegia 1:2

Serbia – Norwegia 0:1

Norwegia – Armenia 9:0

