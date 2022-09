Dwóch piłkarzy opuszcza zgrupowanie reprezentacji Polski

Wczoraj reprezentacja Polski w haniebnym stylu przegrała z Holandią 0:2. Po raz kolejny możemy narzekać na wyniki oraz sposób gry biało-czerwonych. Dzisiaj już wiemy, że do kolejnego meczu – w niedzielę z Walią – Czesław Michniewicz będzie miał do dyspozycji 28. piłkarzy. Zgrupowanie opuściła dwójka kadrowiczów.

Planowym wyjazdem był Mateusz Łęgowski. Pomocnik Pogoni Szczecin dostał wczoraj kilka minut, dzięki czemu zaliczył debiut w dorosłej kadrze. Zgodnie z planem jednak teraz wspomoże reprezentację U21 Michała Probierza. Ta dzisiaj zagra w Białymstoku z Grecją, a kilka dni później z Litwą w Suwałkach. Można się spodziewać, że środkowy pomocnik wystąpi zwłaszcza w tym drugim spotkaniu.

Jednak Arkadiusz Reca to już efekt kłopotów zdrowotnych lewy obrońca/wahadłowy w ostatnim czasie dość często był nieobecny ze względu na kontuzje. Teraz także wypada przez kłopoty zdrowotne. Stąd zawodnik Spezii już po meczu z Holandią opuszcza zgrupowanie i rozpocznie rehabilitacje.

Na dzisiejszym treningu na bocznym boisku przy Łazienkowskiej jest tylko czternastu piłkarzy. To zajęcia wyrównawcze dla tych, którzy wczoraj albo nie grali, albo grali w zbyt małym wymiarze czasowym. Piątek to także pierwszy element przygotowań do kolejnego meczu. W ostatniej kolejce Ligi Narodów reprezentacja Polski zmierzy się z Walią. W Cardiff stawką będzie utrzymanie w dywizji A. Do pozostania na najwyższym poziomie Polakom potrzebny będzie przynajmniej remis. Porażka oznacza spadek do dywizji B.

Początek meczu Walia – Polska o godzinie 20:45 w niedzielny wieczór.