Dzisiaj rozpoczyna się prestiżowy turniej o Puchar Syrenki

W kategorii do lat 17 to jedno z najważniejszych piłkarskich wydarzeń w Europie. Oczywiście nijak ma się do Mistrzostw Europy, ale pośród turniejów towarzyskich, to właśnie rozgrywki w Polsce mają swoją dużą renomę. Dzisiaj rozpoczyna się 36. edycja o Puchar Syrenki!

W różnych zestawieniach personalnych oraz rocznikowych był rozgrywany turniej o Puchar Syrenki w historii. Początkowo U15, potem U16, a od 2001 roku już tylko kategoria U17. Co ciekawe w drugiej edycji tego turnieju w reprezentacji Francji pojawił się… Zinedine Zidane!

Najlepszym przykładem tego, że szybko można się wybić, niech będzie przykład sprzed trzech lat. Wówczas w finale reprezentacja Polski rocznika 2003 podejmowała rówieśników z Anglii. Biało-czerwoni mieli naprawdę solidny rocznik. W nim Kacper Kozłowski czy Mateusz Łęgowski, którzy dzisiaj są po debiutach w pierwszej kadrze. Poza tym wielu ligowców: Szymon Włodarczyk, Aleksander Buksa czy Ariel Mosór. Jednak zestawienie personalne Anglików robiło jeszcze większe wrażenie: Harvey Elliot z Liverpoolu, Jamal Musiala z Bayernu czy Jude Bellingham dzisiaj gwiazda Borussii Dortmund, a ponadto Liam Delap, będący już po debiucie w pierwszym zespole Manchesteru City.

Na kogo warto zwrócić uwagę w reprezentacji Polski?

Tym razem mowa o ekipie z rocznika 2006, która mówi się, że także jest bardzo mocna. Wśród powołanych sporo już znanych nazwisk. Jan Faberski to bohater niedawnego transferu do Ajaksu Amsterdam. Poza tym znajdziemy znane nazwisko z Grecji: Maksymlian Sznaucner to syn byłego reprezentanta Polski – Mirosława. Ponadto m.in. dwóch graczy już po debiucie w Ekstraklasie: Krzysztof Kolanko z Górnika Zabrze czy Karol Borys ze Śląska Wrocław. Ten drugi ostatnio przecież debiutował w podstawowym składzie ekipy Ivana Djurdjevicia! Do tego Mikołaj Tudruj, który kilka miesięcy temu grał podczas Euro U17 w Izraelu. Wtedy występował z rocznikiem starszym – 2005.

Terminarz Pucharu Syrenki 2022:

Grupa A, 1. kolejka (23 września):

Portugalia – Meksyk (Piaseczno, godz. 16:00)

Polska – Uzbekistan (Grodzisk Mazowiecki, godz. 13:00)

Grupa B, 1. kolejka (23 września):

Norwegia – Rumunia (Warszawa, godz. 11:00)

Anglia – Czechy (Błonie, godz. 16:00)

Grupa A, 2. kolejka (25 września):

Przegrany meczu Portugalia – Meksyk z przegranym meczu Polska – Uzbekistan (Grodzisk Mazowiecki, godz. 11:00)

Wygrany meczu Portugalia – Meksyk z wygranym meczu Polska – Uzbekistan (Błonie, godz. 16:00)

Grupa B, 2. kolejka (25 września):

Przegrany meczu Norwegia – Rumunia z przegranym meczu Anglia – Czechy (Sulejówek, godz. 11:00)

Wygrany meczu Norwegia – Rumunia z wygranym meczu Anglia – Czechy (Piaseczno, godz. 16:00)

Faza finałowa (27 września):

Mecz o 7. miejsce (Sulejówek, godz. 11:00)

Mecz o 5. miejsce (Błonie, godz. 11:00)

Mecz o 3. miejsce (Grodzisk Mazowiecki, godz. 11:00)

Finał (Warszawa, godz. 16:00)

***

Biało-czerwoni rozpoczną meczem z Uzbekistanem w Grodzisku Mazowieckim, już dzisiaj o godzinie 13:00. Transmisja na kanale Łączy nas Piłka na Youtube.