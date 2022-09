🇲🇰 Macedonia Północna – Bułgaria 🇧🇬 Typy, kursy (26.09.2022)

Czas na sz贸st膮 kolejk臋 w grupie czwartej dywizji C Ligi Narod贸w. W meczu, kt贸rego stawk膮 b臋dzie drugiego miejsca w grupie, Macedonia P贸艂nocna zmierzy si臋 z Bu艂gari膮.



Macedonia P贸艂nocna – Bu艂garia zapowied藕 (poniedzia艂ek, 20:45)

Obie dru偶yny nie maj膮 ju偶 szans na awans do dywizji A i jednocze艣nie nie grozi im spadek do dywizji C. Przed trzema dniami Macedonia P贸艂nocna musia艂a uzna膰 wy偶szo艣膰 Gruzji, z kt贸r膮 przegra艂a 0:2. Z kolei Bu艂garzy rozgromili Gibraltar wygrywaj膮c a偶 5:1.

Pierwszy mecz obu dru偶yn, kt贸ry rozgrywany by艂 w czerwcu w Razgradzie zako艅czy艂 si臋 remisem 1:1. W贸wczas gola dla Bu艂gar贸w strzeli艂 Kiril Despodov, a dla go艣cie wyr贸wna艂 Milan Ristovski. Jak b臋dzie tym razem podczas meczu w Skopje?

Macedonia P贸艂nocna – Bu艂garia kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Macedonia P贸艂nocna wygra, kurs: 1.82

remis, kurs: 3.50

Bu艂garia, kurs: 4.40

Macedonia P贸艂nocna – Bu艂garia nasze typy

Bior膮c pod uwag臋 atrakcyjny kurs na zwyci臋stwo Bu艂gar贸w oraz ich niez艂膮 form臋, naszym zdaniem warto postawi膰 w艂a艣nie na triumf go艣ci.

Nasze typy Bu艂garia 4.40 ZAGRAJ

ZAGRAJ X2 1.93 ZAGRAJ

Macedonia P贸艂nocna – Bu艂garia fakty meczowe

Ostatnia kolejka dywizji C w grupie 4. Stawk膮 meczu b臋dzie zaj臋cie drugiej miejsca w grupie

W pierwszym meczu obu ekip pad艂 remis 1:1

W poprzednich meczach Macedonia P贸艂nocna przegra艂a z Gruzj膮 0:2, a Bu艂garia pokona艂a Gibraltar 5:1

Macedonia P贸艂nocna pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Gruzja – Macedonia P贸艂nocna 2:0

Macedonia P贸艂nocna – Gibraltar 4:0

Macedonia P贸艂nocna – Gruzja 0:3

Gibraltar – Macedonia P贸艂nocna 0:2

Bu艂garia – Macedonia P贸艂nocna 1:1

Bu艂garia pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Bu艂garia – Gibraltar 5:1

Gruzja – Bu艂garia 0:0

Gibraltar – Bu艂garia 1:1

Bu艂garia – Gruzja 2:5

Bu艂garia – Macedonia P贸艂nocna 1:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Anglia – Niemcy