Reprezentacja Polski U19 w drugiej rundzie eliminacji do Euro 2023

Kadra Marcina Brosza wykonała zadanie, które miała na pierwszą fazę kwalifikacji do przyszłorocznego Euro na Malcie. Biało-czerwoni wygrali swoją grupę eliminacyjną i zagrają wiosną o turniej finałowy.

Reprezentacja Polski U19 wczoraj, co prawda przegrała 0:1 z Włochami, po kontrowersyjnym rzucie karnym w doliczonym czasie gry. Na szczęście pozostałe wyniki ułożyły się w bardzo korzystny sposób dla naszej kadry. 6 punktów zdobytych na Bośni oraz Estonii, a także dobry bilans bramkowy, pozwolił na utrzymanie pierwszego miejsca w grupie. Przypomnijmy, że Polacy wcześniej ograli 2:0 Bośnie i Estonię. W pierwszym przypadku strzelał duet Mateusz Kowalczyk i Szymon Michalski, a w drugim dwukrotnie Tomasz Pieńko.

Warto dodać, że aż trzy ekipy uzbierały tyle samo punktów. Na drugim miejscu jednak znalazła się sensacyjnie Estonia. Ekipa z północy Europy najpierw ograła Włochów na inauguracje, a w ostatniej kolejce rzutem na taśmę odrobiła straty z Bośniakami. Estończycy przegrywali 1:2, ale w końcówce wcisnęli dwie bramki i także zapewnili sobie awans.

Trzecie miejsce zajęli… Włosi! To zdecydowanie największa sensacja tego turnieju. W tym momencie Squadra Azurra musi czekać na wyniki pozostałych grup. Do Elite Round awansują bowiem najlepsze dwie ekipy z każdej grupy oraz najlepsza ekipa z trzeciego miejsca, spośród wszystkich trzynastu grup. Póki co Włosi zdystansowali Bułgarów, Holendrów, Austriaków, Walijczyków i Białorusinów, a także Szwajcarie, Albanie i Czarnogórę. Tyle że jeszcze w czterech grupach rywalizacja nie ruszyła, zatem muszą czekać na końcowe rozstrzygnięcia, a te dopiero w listopadzie.

Wyniki ostatniej kolejki:

Polska U19 – Włochy U19 0:1

Estonia U19 – Bośnia U19 3:2

Tabela końcowa