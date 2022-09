Chile ostatnim rywalem reprezentacji Polski przed mundialem w Katarze

Już od dawna było głośno o tym meczu towarzyskim. Wcześniej jednak nie było oficjalnego potwierdzenia ze strony związku. Dzisiaj PZPN potwierdził, że Chile będzie ostatnim rywalem biało-czerwonych przed wyjazdem do Kataru.

To będę najkrótsze przygotowania do wielkiego turnieju w historii reprezentacji Polski. Dopiero 14 listopada spotkają się wszyscy na zgrupowaniu. Dwa dni później czeka biało-czerwonych spotkanie towarzyskie z Chile, a już 17 listopada kadra wyleci do Kataru. Czasu na aklimatyzacje również nie będzie zbyt wiele, bowiem już 22 listopada pierwsze spotkanie turnieju.

Stadion Narodowy pożegna kadrę Czesława Michniewicza ostatnim meczem przed mistrzostwami świata. To będzie jedyne spotkanie towarzyskie przed turniejem, w którym selekcjoner będzie miał okazje sprawdzić dyspozycje swoich podopiecznych po wrześniowym zgrupowaniu. Przypomnijmy, że pierwszym rywalem kadry w Katarze będzie Meksyk – 22 listopada. Cztery dni później mecz z Arabią Saudyjską, a fazę grupową zamkniemy najtrudniejszym rywalem – Argentyną. Mamy nadzieję, że to nie wszystkie mecze Polaków na Bliskim Wschodzie tej jesieni!