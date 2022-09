Atalanta – Fiorentina 🇮🇹 Typy, kursy (02.10.2022)

Przedostatni niedzielny mecz w Serie A. Spotkanie dw贸ch dru偶yn, kt贸re rywalizowa艂y w ubieg艂ym sezonie o europejskie puchary. Wtedy g贸r膮 by艂a Fiorentina. Teraz sezon znacznie lepiej rozpocz臋艂a Atalanta. To gospodarze b臋d膮 faworytem tego pojedynku na Gewiss Stadium.

Atalanta – Fiorentina zapowied藕 (niedziela, 18:00)

Niespodziewanie Atalanta po siedmiu kolejkach przewodzi w tabeli razem z Napoli. 17 punkt贸w na 21 mo偶liwych to kapitany wynik. Wszyscy uwa偶ali, 偶e ekipa Gian Piero Gasperiniego powoli b臋dzie sz艂a w d贸艂, jednak poczatek sezonu pokazuje co艣 innego. Na uwag臋 zas艂uguje tak偶e bardzo szczelna defensywa – tylko trzy stracone gole. To jest co艣, czego nie ogl膮dali艣my w ostatnich latach. La Dea gra w spos贸b nieco bardziej reaktywny i wyczekuje rywala. Nie jest to mo偶e tak efektowne, ale jak dot膮d niezwykle efektywne.

Fiorentina gra bardzo w kratk臋. Potrafi膮 zremisowa膰 u siebie z Juventusem czy Napoli w lidze. Przegrywaj膮 natomiast w Bolonii czy nie potrafi膮 ogra膰 艂otewskiego RFS Ryga w fazie grupowej Ligi Konferencji. Dru偶yna Szymona 呕urkowskiego w ubieg艂ym sezonie rywalizowa艂a z Atalant膮 o europejskie puchary i na ostatniej prostej zabra艂a im mo偶liwo艣膰 gry w Europie. Dodatkowo trzykrotnie pokona艂a bergamczyk贸w w lidze oraz pucharze. Teraz jednak prezentuj膮 si臋 znacznie gorzej na starcie nowego sezonu.

Atalanta – Fiorentina kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Atalanta wygra, kurs: 2.00

Remis, kurs: 3.60

Fiorentina wygra, kurs: 3.85

Atalanta – Fiorentina nasze typy

Stawiamy na wygran膮 gospodarzy. W tym sezonie jednak nie ma w ich meczach fajerwerk贸w i chyba nale偶y do tego si臋 przyzwyczaja膰.

Nasze typy Atalanta 2,00 Zagraj!

Zagraj! Poni偶ej 2,5 bramki 1,91 Zagraj!

Atalanta – Fiorentina fakty meczowe

Spotkanie wicelidera z 10. dru偶yn膮 Serie A. Obie ekipy dzieli 8pkt: 17 d0 9 na korzy艣膰 gospodarzy

Atalanta legitymuje si臋 bilansem: 5-2-0. Jedyne remisy to Milan oraz… Cremonese

Fiorentina ma bilans 2-3-2

Ekipa z Florencji na wyje藕dzie zdoby艂a ledwie jeden punkt w trzech meczach

W ostatnim sezonie Fiorentina wygra艂a wszystkie trzy mecze – dwa ligowe i jeden pucharowy z Atalant膮

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Termalica Nieciecza – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a