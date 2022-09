Nasser Al-Khelaifi podejrzany o szantaż i wymuszenia

Czarne chmury zawisły nad głową prezesa PSG – Nassera Al-Khelaifiego. Katarczyk miał dopuścić się szantażu i doprowadzić do zatrzymania jednego z algierskich biznesmenów.

Francuska gazeta “Liberation” donosi, że algierski biznesmen Tayeb B, który na początku ubiegłego roku został aresztowany, był w posiadaniu materiałów kompromitujących prezesa PSG. Chodziło między innymi o dokumenty potwierdzające, że Al-Khelaifi był jedną z osób zamieszanych w korupcję dotyczącą przyznania Katarowi praw do organizacji najbliższego mundialu.

Poufne dokumenty

Według francuskiej prasy, Algierczyk miał trafić za kratki na skutek działań prezesa PSG. Tayeb B miał przy tym zostać zwolniony z aresztu dopiero, gdy zdecydował się przekazać poufne dokumenty prawnikom katarskiego szejka.

“Liberation” przedstawia dowody na to, że Nasser Al-Khelaifi, by doprowadzić do aresztowania algierskiego biznesmena dopuścił się szantażu i wymuszenia.