Runjaić: “Wiemy, że nie jesteśmy faworytem w Poznaniu”

Wielkimi krokami zbliża się klasyk polskiej Ekstraklasy, czyli mecz Legia – Lech. Przed meczem głos zabrał trener gości, Kosta Runjaić.

Opiekun Wojskowych przyznał, że jego zespół zdaje sobie sprawę z tego, że przy Bułgarskiej nie jest stawiany w roli faworyta. Nie zmienia tego faktu nawet to, że Legia zajmuje 1. miejsce w tabeli.

– Tak, jesteśmy liderem, ale na pewno nie podchodzimy do tego meczu jako faworyt. Zagramy na terenie rywala, przy komplecie publiczności. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Lech to obecny mistrz Polski, który również kadrowo prezentuje się okazale. To dla nas wielki sprawdzian, ale naszym celem jest zdobycie punktów – powiedział Runjaić.

Pomimo chwalenia rywala, Runjaić nie zapomniał w dobrych słowach wspomnieć także o swoim zespole. – Legia to też duży klub i również posiada jakościowych piłkarzy. Dla nas i dla Lecha będzie to mecz o dużym ciężarze gatunkowym. Jestem pewien, że czeka nas wielkie święto – zakończył.

Początek meczu Lech – Legia w sobotę o 17:30.