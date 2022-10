Oficjalnie: Jerzy Brzęczek nie jest już trenerem Wisły Kraków!

W piątkowy wieczór Wisła Kraków przegrała w Chojnicach i było jasne, że Jerzy Brzęczek może kolejnego meczu przy Reymonta nie doczekać. Dzisiaj rano oficjalnie pożegnał się z rolą trenera Białej Gwiazdy!

Dokładnie 7,5 miesiąca trwała przygoda byłego selekcjonera z Wisłą Kraków. Trudno jednak ten czas uznać za udany. Jerzy Brzęczek nie obronił Ekstraklasy i zanotował spadek z klubem. Początek sezonu na pierwszoligowym froncie miał udany: 4 wygrane i 1 remis. Od ponad miesiąca Wisła nie potrafiła jednak wygrać w lidze, głównie notując kolejne porażki. W tym momencie Biała Gwiazda zajmuje dopiero ósme miejsce w tabeli. Dzisiaj może być jeszcze niżej, jeśli zapunktuje Chrobry Głogów.

– Trenerskie stery Białej Gwiazdy Jerzy Brzęczek przejął 14 lutego 2022 roku, by już tydzień później zadebiutować w roli szkoleniowca drużyny z R22 podczas ligowego meczu z Górnikiem Łęczna. Były selekcjoner reprezentacji Polski poprowadził Wisłę łącznie w 27 oficjalnych spotkaniach – czytamy w klubowym komunikacie.

Brzęczek w 27. meczach wygrał tylko siedem razy. Notując w tym czasie 9 remisów i aż 11 porażek. Jego ekipa punktowała na poziomie 1,11 na spotkanie, co było kompletnie nie do przyjęcia dla kibiców krakowskiego klubu. Były selekcjoner podał się do dymisji, którą przyjęły władze Wisły.