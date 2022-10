Liga Mistrzów: Co nas czeka we wtorkowy wieczór?

Już za kilka godzin wróci ulubiona liga świata wszystkich kibiców. Liga Mistrzów wraca i przed nami trzecia kolejka. Już jutro będziemy na półmetku fazy grupowej. Co nas czeka w ośmiu wtorkowych spotkaniach?

Dzisiaj zagrają ekipy w grup A, B, C i D. Idąc po kolei czeka nas m.in. wyspiarskie starcie: Liverpool podejmuje Rangers. W tym samym czasie Ajax zagra z Napoli. Włosi jak na razie z kompletem punktów i dwoma efektownymi wygranymi. Kolejne punkty z Holendrami dałyby asumpt do postawienia wielkiego kroku w kierunku 1/8 finału.

W grupie B Club Brugge czeka teoretycznie najtrudniejsza przerwa. Do Belgii przyjeżdża Atletico Madryt. Gospodarze po dwóch kolejkach mają komplet punktów i bilans bramkowy 5:0! To robi wrażenie, ale teraz rywal z górnej europejskiej półki przed nimi. W drugim meczu FC Porto zagra w meczu ostatniej szansy z Bayerem Leverkusen. Porażka Portugalczyków praktycznie zamyka im drogę do fazy pucharowej LM. Z kolei w Leverkusen mecz o posadę może czekać Gerardo Seoane, którego ekipa spisuje się w tym sezonie fatalnie.

Bayern Monachium dzisiaj prawdopodobnie dopisze kolejny komplet punktów. Viktoria Pilzno nie powinna mieć najmniejszych szans na Allianz Arena. Jednak hitem wtorkowych spotkań będzie spotkanie Interu z Barceloną. Jedni i drudzy pokonali Viktorię i przegrali z Bayernem 0:2. Teraz czas na dwumecz, który prawdopodobnie wyłoni wicemistrza grupy. Barca będzie faworytem, ale gospodarzem dzisiaj wicemistrz Włoch.

W ostatniej grup mecz o życie gra Marsylia. Zero punktów, zero goli, a naprzeciwko nich Sporting CP z kompletem punktów i czystym kontem. Portugalczycy mogą w przeciągu tygodnia zrobić kolejne kroki, by wyjść z grupy. W drugim meczu Eintracht podejmuje Tottenham. Faworytem Anglicy, ale oba zespoły mają po 3pkt, więc to także kluczowe spotkanie w kontekście awansów wiosennych.