🇵🇱 Lech Poznań – Hapoel Ber-Sheva 🇮🇱 Typy, kursy (06.10.2022)

Trzecim rywalem Lecha Pozna艅 w Lidze Konferencji Europy b臋dzie izraelski Hapoel Ber-Sheva. Kolejorz b臋dzie celowa艂 w zwyci臋stwo, kt贸re znacznie przybli偶y艂oby go do awansu z grupy.



Lech Pozna艅 – Hapoel Ber-Sheva zapowied藕 (czwartek, 18:45)

Lech Pozna艅 przyst膮pi do meczu z Hapoelem po remisie z Legi膮 Warszawa 0:0. W klasyku polskiej Ekstraklasy mistrzowie Polski mieli przygniataj膮c膮 przewag臋, ale nie potrafili prze艂o偶y膰 jej na zdobyczne bramkowe. W Lidze Konferencji sytuacja poznaniak贸w jest bardzo dobra – Lech zajmuje drugie miejsce i ewentualne zwyci臋stwo nad Hapoelem znacznie przybli偶y艂oby go do awansu z grupy.

Po drugiej stronie stanie Hapoel Ber-Sheva. Zesp贸艂 z Izraela ma na swoim koncie jeden punkt w grupie po remisie z Austri膮 Wiede艅. Warto mie膰 na uwadze to, 偶e Hapoel przyby艂 do Poznania ju偶 w poniedzia艂ek, a przez wtorek i 艣rod臋 pi艂karze tej dru偶yny nie mogli spo偶ywa膰 posi艂k贸w z uwagi na 偶ydowskie 艣wi臋to Jomkipur. Hapoel nie odby艂 w zwi膮zku z tym tak偶e oficjalnego treningu przed spotkaniem przy Bu艂garskiej. Gdy spojrzymy na rozgrywki ligi izraelskiej, to Hapoel wygra艂 trzy ostatnie mecze i zajmuje czwart膮 pozycj臋 w tabeli trac膮c trzy oczka do lidera.

Lech Pozna艅 – Hapoel Ber-Sheva kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Lech wygra, kurs: 1.94

Remis, kurs: 3.50

Hapoel wygra, kurs: 3.85

Lech Pozna艅 – Hapoel Ber-Sheva nasze typy

Stawiamy na wygran膮 Lecha i co najmniej trzy gole w meczu.

Nasze typy Lech Pozna艅 1.94 ZAGRAJ

ZAGRAJ Powy偶ej 2,5 gola w meczu 1.80 ZAGRAJ

Lech Pozna艅 – Hapoel Ber-Sheva fakty meczowe

Lech Pozna艅 wygra艂y wszystkie mecze przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 na poziomie kwalifikacji do europejskich puchar贸w oraz w fazie grupowej Ligi Konferencji

Lech Pozna艅 po raz ostatni przegra艂 u siebie 14 sierpnia

Hapoel Ber-Sheva wygra艂 trzy poprzednie mecze ligowe

Lech Pozna艅 pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Lech Pozna艅 – Legia Warszawa 0:0

Warta Pozna艅 – Lech Pozna艅 0:1

Lech Pozna艅 – Austria Wiede艅 4:1

Pogo艅 Szczecin – Lech Pozna艅 2:2

Villarreal – Lech Pozna艅 4:3

Hapoel Ber-Sheva pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Netanya – Hapoel 1:2

Hapoel – Sakhnin 1:0

Hapoel – Villarreal 1:2

H. Tel-Aviv – Hapoel 2:3

Austria – Hapoel 0:0

