Manchester City – Southampton 🇬🇧 Typy, kursy (08.10.2022)

W sobot臋 o godzinie 16:00 rozpocznie si臋 spotkanie pomi臋dzy Manchesterem City a Southampton. Gospodarze b臋d膮 walczy膰 o to, by awansowa膰 na pozycj臋 lidera przynajmniej do niedzieli.



Manchester City – Southampton zapowied藕 (sobota, 16:00)

Manchester City traci punkt do lideruj膮cego Arsenalu. Ostatnio pi艂karze Pepa Guardioli znajduj膮 si臋 w doskona艂ej formie. Podczas obecnego tygodnia pokonali oni u siebie 5:0 FC Kopenhag臋, a tydzie艅 demu w derbach miasta rozbili Manchester United 6:3. Og贸lnie, po raz ostatni Manchester City straci艂 punkty 3 wrze艣nia podczas starcia z Aston Vill膮.

Bardzo z艂膮 pass臋 ma z kolei Southampton. 艢wi臋ci wygrali tylko jeden spo艣r贸d pi臋ciu poprzednich spotka艅 – mia艂o to miejsce 30 sierpnia, kiedy ich rywalem by艂a Chelsea. W ostatnich trzech meczach Southampton przegra艂o kolejno z Wolves, Aston Vill膮 oraz Evertonem. Jak b臋dzie teraz w starciu przeciwko mistrzom kraju?

Manchester City – Southampton kursy bukmacher贸w

Bukmacher SUPERBET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Manchester City wygra, kurs: 1.12

Remis, kurs: 10.00

Southampton wygra, kurs: 20.00

Manchester City – Southampton nasze typy

Stawiamy na pewne zwyci臋stwo gospodarzy.

Nasze typy Powyżej 3,5 gola w meczu 1.65

Man. City handicap -2,5 1.85

Manchester City – Southampton fakty meczowe

Gospodarze po raz ostatni stracili punkty 3 wrze艣nia

Go艣cie przegrali cztery spo艣r贸d pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Gospodarze trac膮 jeden punkt do lidera

Manchester City pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Manchester City – Kopenhaga 5:0

Manchester City – Manchester United 6:3

Wolves – Manchester City 0:3

Manchester City – BVB 2:1

Sevilla – BVB 0:4

Southampton pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Southampton – Everton 1:2

Aston Villa – Southampton 1:0

Wolves – Southampton 1:0

Southampton – Chelsea 2:1

Southampton – Manchester United 0:1

