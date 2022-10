GKS Katowice – Chrobry Głogów 🇵🇱 Typy, kursy (8.10.2022)

W jednym z najciekawszych spotka艅 trzynastej kolejki Fortuna 1. Ligi GKS Katowice podejmie na w艂asnym terenie zesp贸艂 Chrobrego G艂og贸w.聽

GKS Katowice – Chrobry G艂og贸w zapowied藕 (sobota, 15:00)

Od samego pocz膮tku sezonu GKS Katowice radzi sobie ze zmiennym szcz臋艣ciem. Nie zmienia to jednak faktu, 偶e niemal od startu rozgrywek katowiczanie stale utrzymuj膮 si臋 w czo艂贸wce stawki i ca艂y czas pokazuj膮, 偶e s膮 w stanie zagrozi膰 najwi臋kszym. Je艣li GKS-owi uda si臋 utrzyma膰 obecn膮 form臋 do ko艅ca sezonu, to bez w膮tpienia zesp贸艂 z Katowic b臋dzie jednym z g艂贸wnych kandydat贸w do udzia艂u w bara偶ach o Ekstraklas臋.

Chrobry G艂og贸w jest w sytuacji podobnej do GKS-u, z tym, 偶e g艂ogowianie dopiero w ostatnim czasie nieco poprawili swoj膮 dyspozycj臋. Po rozegraniu dwunastu spotka艅 Chrobry ma na koncie cztery pora偶ki, jednak nie zmienia to faktu, 偶e zesp贸艂 pozostaje w czo艂贸wce stawki. W przypadku zwyci臋stwa nad zespo艂em z Katowic g艂ogowianie stan膮 przed szans膮 zbli偶enia si臋 do podium tabeli.

GKS Katowice – Chrobry G艂og贸w nasze typy

Mimo wszystko spodziewamy si臋, 偶e to gospodarze b臋d膮 w tym starciu g贸r膮.

GKS Katowice – Chrobry G艂og贸w kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana GKS-u, kurs: 2.05

remis, kurs: 3.60

wygrana Chrobrego, kurs: 3.60

GKS Katowice – Chrobry G艂og贸w fakty meczowe

GKS przegra艂 tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅 w lidze

Chrobry pozostaje niepokonany od siedmiu spotka艅

GKS nie wygra艂 偶adnego z pi臋ciu ostatnich bezpo艣rednich star膰 z Chrobrym

GKS Katowice – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Skra Cz臋stochowa – GKS Katowice 0:1

GKS Katowice – GKS Tychy 1:1

G贸rnik 艁臋czna – GKS Katowice 2:2

Odra Opole – GKS Katowice 0:1

Pogo艅 II Szczecin – GKS Katowice 0:2

Chrobry G艂og贸w – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chrobry G艂og贸w – Odra Opole 2:2

Arka Gdynia – Chrobry G艂og贸w 3:4

Chrobry G艂og贸w – Resovia 1:1

Sandecja – Chrobry G艂og贸w 0:1

Stomil Olsztyn – Chrobry G艂og贸w 1:3

