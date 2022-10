Szymon Marciniak poprowadzi hit Ligi Mistrzów!

Już jutro rozpocznie się runda rewanżowa w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Czwarta kolejka zapowiada się bardzo ciekawie. Hitem będzie spotkanie Barcelony z Interem. Jak się okazuje występ Roberta Lewandowskiego to nie będzie jedyny polski akcent w środowy wieczór w stolicy Katalonii.

Szymon Marciniak będzie głównym rozjemcą tego spotkania. Na Spotify Camp Nou czeka go spotkania na najwyższym poziomie piłkarskim, ale także z dużym ładunkiem emocjonalnym. Gospodarze są pod ścianą. Po przegranych w Monachium i Mediolanie, teraz muszą wygrać. Każdy inny wynik, niż zwycięstwo, właściwie może wyeliminować Blaugranę. Zatem Szymon Marciniak będzie musiał stawić czoła przed trudnym wyzwaniem. Zresztą nie tylko on, ale cały zespół. Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, a sędzią technicznym będzie Tomasz Musiał. Na głównego sędziego VAR wyznaczony został Tomasz Kwiatkowski.

Dla polskiego arbitra będzie to drugi mecz tej edycji Ligi Mistrzów. W pierwszym przypadku również prowadził spotkanie w Hiszpanii. Mowa o starciu Atletico – Porto. W nim gospodarze wygrali 2:1, a Polak pokazał sześć żółtych i jedną czerwoną kartkę. Dodatkowo podyktował rzut karny dla gości.

Grupa C pod kontrolą polskich sędziów

Jak się okazuje, nie tylko jeden, ale dwa mecze grupy C będą pod polską kontrolą. Drugi mecz: Viktoria Pilzno – Bayern Monachium poprowadzi Bartosz Frankowski. Dla sędziego z Torunia to drugi mecz europejskich pucharów w tym sezonie. We wrześniu “gwizdał” mecz Ligi Europy: Royal Union Saint-Gilloise – Malmoe, w którym pokazał tylko jedną żółtą kartkę. Co ciekawe Frankowski w miniony weekend sędziował spotkanie… I ligi: Arka Gdynia – Stal Rzeszów. Zatem będzie musiał się szybko przestawić. On oraz jego współpracownicy: Marcin Boniek i Jakub Winkler, a sędzią technicznym będzie Krzysztof Jakubik.