Rangers – Liverpool 🇬🇧 Typy, kursy (12.10.2022)

Rangersi zajmuj膮 ostatnie miejsce w tabeli swojej grupy Ligi Mistrz贸w. Wicemistrzowie Szkocji aby my艣le膰 o pozostaniu w europejskich pucharach musz膮 zapunktowa膰 w 艣rodowym starciu przeciwko Liverpoolowi.



Rangers – Liverpool zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Obecny sezon Ligi Mistrz贸w nie jest najlepszy dla Rangers贸w. Ekipa wicemistrz贸w Szkocji przegra艂a we wszystkich trzech meczach i w 偶adnym z nich nie zdoby艂a nawet jednej bramki. Przed tygodniem Rangersi musieli uzna膰 wy偶szo艣膰 Liverpoolu, kt贸ry wygra艂 na Anfield 2:0. Je偶eli Szkoci jeszcze my艣l膮 o zaj臋ciu chocia偶by trzeciego miejsca w grupie, musz膮 zapunktowa膰 w 艣rodowym starciu z The Reds.

Tymczasem Liverpool zajmuje drugie miejsce w grupie. The Reds rozpocz臋li zmagania w Champions League od pora偶ki z Napoli, ale potem wygrali dwa kolejne spotkania. W weekend wicemistrzowie Anglii musieli uzna膰 wy偶szo艣膰 Arsenalu, kt贸ry pokona艂 ich na Emirates 3:2.

Rangers – Liverpool nasze typy

Przed Liverpoolem nie艂atwe zadanie, by zapunktowa膰 za trzy na Ibrox. Mimo to, The Reds pozostaj膮 faworytem tej potyczki. Ze specjalnej oferty skorzysta膰 mog膮 nowi gracze bukmachera Superbet, kt贸ry gwarantuje 200 z艂 za wytypowanie zwyci臋zcy meczu.

Nasze typy Zwyci臋stwo Liverpoolu 2 z艂 200 z艂

Rangers – Liverpool kursy bukmacher贸w

Jak skorzysta膰 z promocji?

Nale偶y dokona膰 rejestracji z linka lub z kodem SBTOP tu偶 przy rejestracji na Superbet ->聽TUTAJ聽 Wp艂aci膰 50 z艂 na konto g艂贸wne. Zagra膰 za 2 z艂 z konta g艂贸wnego na zwyci臋stwo Liverpoolu ze standardowej oferty bukmachera.

Regulamin promocji jest dost臋pny聽TUTAJ.

Rangers – Liverpool fakty meczowe

Rangersi nie zdobyli w tej edycji LM ani jednego punktu oraz bramki

Liverpool ma na swoim koncie sze艣膰 punkt贸w w tej edycji LM

W weekend Liverpool przegra艂 z Arsenalem 2:3

Rangers pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rangers – St. Mirren 4:0

Liverpool – Rangers 2:0

Hearts – Rangers 0:4

Rangers – Dundee 2:1

Rangers – Napoli 0:3

Liverpool pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arsenal – Liverpool 3:2

Liverpool – Rangers 2:0

Liverpool – Brighton 3:3

Liverpool – Ajax 2:1

Napoli – Liverpool 4:1

