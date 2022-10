Liga Mistrzów: Real Madryt ponownie w Warszawie

Już dzisiaj rusza 4. kolejka Ligi Mistrzów. Dla nas najważniejszym wydarzeniem będzie obecność Realu Madryt w Warszawie. Obrońca trofeum zmierzy się z Szachtarem Donieck i będzie to drugie spotkanie na obiekcie Legii Warszawa. Tym razem jednak mecz odbędzie się przy pełnych trybunach.

Sześć lat temu, na początku listopada Legia Warszawa zremisowała przy Łazienkowskiej z Realem Madryt 3:3. Wtedy jednak spotkanie zobaczyła tylko garstka dziennikarzy oraz najważniejsi oficjele. Wszystko przez zamknięty stadion po wcześniejszych awanturach. Teraz jednak szykuje się wielkie święto w Warszawie. Komplet widzów obejrzy wieczorne starcie. Faworytem oczywiście Real Madryt, który wygrywając zapewni sobie awans do 1/8 finału, a prawdopodobnie także zwycięstwo w grupie. Na drugie miejsce chce wskoczyć RB Lipsk, który ma chrapkę na drugie zwycięstwo nad Celtikiem. Teraz będzie trudnej, gdyż czas na wyjazd.

To samo, co Real prawdopodobnie czeka Manchester City. Dwie godziny wcześniej Citizens sprawdzą ponownie formę Kamila Grabary. Triumf Anglików daje im awans do 1/8 finału. Również Borussia Dortmund może sobie go zapewnić. Warunkiem wygrana nad Sevillą w bezpośrednim meczu.

Włosi chcą się zrewanżować

Bardzo ciekawie będzie w grupie E. Tam prowadzący Salzburg jedzie do Zagrzebia i przy złych wiatrach może być dzisiaj nawet… ostatni. Różnica między pierwszym a ostatnim zespołem to dwa punkty. Jednak hitem wtorkowego grania będzie starcie Milanu z Chelsea. Tydzień temu The Blues bez kłopotów wygrali w Londynie. Teraz jednak Rossoneri podbudowani wygraną 2:0 nad Juve w lidze, będą chcieli się zrehabilitować.

Skoro jesteśmy przy Juve warto wspomnieć, że dla Starej Damy to kolejny mecz o wszystko. Cztery punkty straty do Benfiki i PSG dają do myślenia. Włosi muszą wygrać w Izraelu i liczyć na wygraną Francuzów. Wtedy spotkanie w Lizbonie będzie tym, które da szansę na odrobienie strat poniesionych w Turynie.