Rayo – Getafe 🇪🇸 Typy, kursy (14.10.2022)

Pi膮tkowym meczem rozpoczniemy weekendowe granie w LaLiga. Na Estadio de Vallecas dojdzie do mini derb贸w Madrytu. W ten weekend cztery ekipy ze stolicy maj膮 przed sob膮 wa偶ne spotkania. Na pocz膮tek starcie dw贸ch najmniej renomowanych w LaLiga.

Rayo – Getafe zapowied藕 (pi膮tek, 21:00)

Najmniejsze derby Madrytu spo艣r贸d tych, kt贸re obecnie mamy w LaLiga. Rayo Vallecano podejmuje Getafe i to gospodarze b臋d膮 faworytem tego spotkania. Rayo w tym sezonie zgarn臋艂o 10 punkt贸w, z kt贸rych sze艣膰 zrobi艂o u siebie. Tam pokonali Valencie i Elche, a tak偶e przegrali z Mallorka. Co ciekawe tylko trzy spotkania zagrali w domu. Pozosta艂e zdobycze to mecze w Barcelonie – 0:0 na Camp Nou i 2:0 na RCDE Stadium. Teraz rywal s艂abszy od nich, wi臋c powinni powalczy膰 i zgarn膮膰 komplet punkt贸w.

Getafe jak dot膮d mia艂o jeden zryw, gdy pokonali Real Sociedad i Osasun臋 w dw贸ch kolejnych spotkaniach. Poza tym remis z Villarrealem i reszta to pora偶ki. Trac膮 sporo goli, chocia偶 przed tygodniem Realowi pozwolili na strzelenie tylko jednej sztuki. Z drugiej stron trzy wrzuci艂 im Real Valladolid czy Girona, a a偶 pi臋膰 Valencia. To pokazuje, 偶e nadal Los Azulones nie potrafi膮 ustabilizowa膰 swojej formy. Wydaje si臋, 偶e dla nich remis w Vallecas by艂by dobrym rezultatem.

Rayo – Getafe kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Rayo wygra, kurs: 2.05

Remis, kurs: 3.25

Getafe wygra, kurs: 4.10

Rayo – Getafe nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo gospodarzy, a w ca艂ym meczu padn膮 przynajmniej dwa gole. Na to drugie zdarzenie mamy korzystny kurs, jak na tak nisk膮 lini臋.

Rayo – Getafe fakty meczowe

Spotkanie 10. z 16. dru偶yn膮 LaLiga. Obie ekipy dziel膮 3pkt na korzy艣膰 gospodarzy

Rayo Vallecano wygra艂o dwa z trzech domowych mecz贸w w tym sezonie

Getafe na wyje藕dzie zdoby艂o 3pkt w trzech spotkaniach

W ubieg艂ym sezonie Rayo wygra艂o domowe derby 3:0

