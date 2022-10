🇦🇹 Austria Wiedeń – Villarreal 🇪🇸 Typy, kursy (12.10.2022)

Austria Wiede艅 staje najprawdopodobniej przed jedn膮 z ostatnich szans na powr贸t do gry o wyj艣cie ze swojej grupy Ligi Konferencji.聽

Austria Wiede艅 – Villarreal zapowied藕 (czwartek, 18:45)

Wyniki Austrii Wiede艅 w tegorocznej Lidze Konferencji Europy nie powalaj膮 na kolana. Austriacy po trzech pierwszych meczach maj膮 na swoim koncie zaledwie jeden punkt i ju偶 teraz walka o wyj艣cie z grupy znacznie si臋 dla nich skomplikowa艂a. W przypadku kolejnej pora偶ki z Villarrealem, po艂o偶enie zespo艂u z Wiednia mo偶e ju偶 jednak sta膰 si臋 beznadziejne.

W o wiele bardziej komfortowej sytuacji znajduje si臋 Villarreal, kt贸ry ju偶 w czwartek mo偶e zapewni膰 sobie awans z pierwszego miejsca w grupie. Wszystko co musz膮 zrobi膰 Hiszpanie to wygra膰 z Austri膮 i bior膮c pod uwag臋 dotychczasow膮 dyspozycj臋 rywala, nie b臋dzie to najtrudniejsze zadanie.

Austria Wiede艅 – Villarreal nasze typy

Spodziewamy si臋 g艂adkiego zwyci臋stwa go艣ci.

Nasze typy Villarreal 1.58 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.70 Zagraj

Austria Wiede艅 – Villarreal kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Austrii, kurs: 5.25

remis, kurs: 4.20

wygrana Villarrealu, kurs: 1.58

Austria Wiede艅 – Villarreal fakty meczowe

Villarreal ma na koncie komplet zwyci臋stw w LKE

Austria nie wygra艂a jeszcze ani jednego spotkania w tej edycji LKE

Poprzednie starcie tych ekip zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Villarrealu

Austria Wiede艅 – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rapid Wiede艅 – Austria Wiede艅 1:2

Villarreal – Austria Wiede艅 5:0

Austria Wiede艅 – Sturm Graz 0:3

Austria Wiede艅 – Ried 3:0

Lech Pozna艅 – Austria Wiede艅 4:1

Villarreal – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Real Sociedad – Villarreal 1:0

Villarreal – Austria Wiede艅 5:0

Cadiz – Villarreal 0:0

Villarreal – Sevilla 1:1

Hapoel Beer Sheva – Villarreal 1:2

