Bukmacher o Złotej Piłce dla Lewego w 2022 roku

Według prognoz BETFAN, legalnego polskiego bukmachera, Robert Lewandowski ma spore szanse na przywiezienie nagrody ze zbliżającej się gali Złotej Piłki. Chodzi o statuetkę dla najlepszego napastnika, do której jednak jest jeszcze inny poważny kandydat. Zdaniem BETFAN nie najlepsze są za to widoki polskiego piłkarza na główne trofeum – Ballon d’Or. Czy w tej sytuacji Robert i Anna Lewandowscy w ogóle pofatygują się na galę Złotej Piłki? A może piłkarz przyjedzie, ale sam?

Wedle analiz BETFAN Robert Lewandowski jest jednym z dwóch głównych pretendentów do The Müller Trophy, czyli nagrody dla napastnika roku przyznawanej w ramach prestiżowego rankingu Złotej Piłki. Na drodze Lewego stoi jednak Kylian Mbappe, którego szanse są minimalnie większe. Różnica na korzyść Mbappe jest natomiast symboliczna, więc polskich fanów przed werdyktem francuskich dziennikarzy czekają spore emocje.

Jednocześnie analitycy polskiego bukmachera nie mają wątpliwości, że Złota Piłka, najbardziej upragnione przez piłkarzy wyróżnienie, i w tym roku niestety nie trafi do Roberta. Według przewidywań nagrodę otrzyma Karim Benzema, zawodnik Realu Madryt. Jest on tak mocnym faworytem, że drugi w kolejce do trofeum, grający w barwach Bayernu Sadio Mane, ma kilkukrotnie niższe szanse. Zdaniem BETFAN Robert Lewandowski ostatecznie uplasuje się na czwartym lub piątym na miejscu wśród pretendentów do tej nagrody.

Czy w tej sytuacji warto oczekiwać, że Robert pojawi się na gali Złotej Piłki? Lewy, mimo pasma sportowych sukcesów i wielu trofeów, pokazał wcześniej, że potrafi z klasą przyjąć rozczarowanie i nie rozpacza tak jak jego polscy kibice. Dlatego zdaniem BETFAN Robert będzie obecny na gali Ballon d’Or . Bukmacher również uważa, że i w tym roku piłkarz będzie miał u swego boku żonę.

Wygląd teamu Lewandowskich jest dla ich fanów zawsze interesujący, więc bukmacher pokusił się o przewidywania dotyczące ich strojów. Zdaniem BETFAN Anna Lewandowska najprawdopodobniej założy suknię, w której dominującym kolorem będzie zielony. Niezłe (choć mniejsze) szanse są też na to, że wybór Anny padnie na kolor czarny. Zdaniem BETFAN nie należy oczekiwać u niej tego wieczoru spodni. Bukmacher uważa też, że suknia żony piłkarza będzie długa. Są też spore szanse na to, że jej kreacja miała rozcięcie, które pozwoli wyeksponować nogę. Co do fryzury – wedle BETFAN Anna Lewandowska najpewniej pokaże się w rozpuszczonych włosach.

Co do wyglądu Roberta, zdaniem BETFAN, piłkarz będzie miał na stroju element nawiązujący do flagi Ukrainy. Lewandowski już wcześniej wykorzystywał swoją popularność, by zwrócić uwagę opinii publicznej wciąż trwającą w tym kraju wojnę. Polski zawodnik otrzymał też opaskę kapitańską reprezentacji tego kraju. Wedle BETFAN, będzie to jedyny niestandardowy akcent w stroju Roberta. Poza tym jego strój w ciemnej tonacji nie zaskoczy ekstrawagancją i będzie głównie tłem dla kreacji i urody swojej żony.