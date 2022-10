Gary Lineker namawia piłkarzy do dokonania comng outu podczas MŚ w Katarze

Gary Lineker zachęca piłkarzy, by, na przekór obowiązującemu w Katarze prawu, dokonali coming outu w czasie nadchodzących mistrzostw świata.

Temat organizacji mistrzostw świata przez Katar wzbudza wiele skrajnych emocji. Jednym z powodów jest fakt, że kraj – organizator najbliższego mundialu nagminnie łamie prawa mniejszości, czego przejawem jest między innymi to, że homoseksualizm karany jest w Katarze więzieniem.

Coming out w Katarze?

Sporo kontrowersji wzbudził w Anglii wywiad, którego Gary Lineker udzielił dziennikowi “The Mirror”. Były piłkarz zdradził, że w Premier League występuje kilku homoseksualistów, jednak cały czas nie zdecydowali się oni ujawnić swojej orientacji. Lineker zachęca, by dokonali oni tego podczas mistrzostw świata w Katarze, jako znak protestu przeciwko polityce władz.

– Wiem, że jest kilku piłkarzy, którzy rozważali ujawnienie się i byli bardzo blisko zrobienia tego. Znam ich, ale oczywiście to nie ja muszę powiedzieć, kim oni są. Byłoby wspaniale, gdyby jeden lub dwóch z nich ujawniło się na mundialu. Wyobrażam sobie, że to strach przed nieznanym. Być może martwią się, co mogą sobie pomyśleć ich koledzy z drużyny, chociaż prawdopodobnie już o tym wiedzą – powiedział Lineker.