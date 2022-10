Liverpool – Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (16.10.2022)

Jedenasta kolejka Premier League przyniesie nam hitowe starcie dw贸ch dru偶yn, kt贸re w ubieg艂ym sezonie do samego ko艅ca rywalizowa艂y o mistrzowski tytu艂.聽

Liverpool – Manchester City zapowied藕 (niedziela, 17:30)

W ubieg艂ym sezonie patrzyliby艣my na to spotkanie jak na starcie dw贸ch g艂贸wnych kandydat贸w do mistrzowskiego tytu艂u. Kilka miesi臋cy p贸藕niej uk艂ad si艂 nieco si臋 jednak zmieni艂 i Liverpool nie wygl膮da w tym momencie na zesp贸艂, kt贸ry by艂by w stanie rywalizowa膰 z najlepszymi. Dopiero jedenaste miejsce w stawce i zaledwie dwie wygrane w tym sezonie – to raczej wynik, kt贸ry nie zadowala kibic贸w “The Reds”.

Podnie艣膰 si臋 w najbli偶szym czasie wcale nie musi by膰 tak prosto. Pi艂karzy Jurgena Kloppa czeka bowiem arcytrudne starcie z Manchesterem City, czyli zespo艂em, kt贸ry w tym sezonie jest niemal bezb艂臋dny. W pi臋ciu ostatnich ligowych starciach “The Citizens” a偶 wygrywali a偶 czterokrotnie, strzelaj膮c przy tym trzy lub wi臋cej goli. Z przodu prawdziwe spustoszenie sieje Erling Haaland, z kt贸rym w obecnej kampanii nie jest w stanie poradzi膰 sobie 偶adna defensywa 艣wiata.

Liverpool – Manchester City nasze typy

Z tego powodu spodziewamy si臋, 偶e to go艣cie niedzielnego starcia zapisz膮 na swoim koncie komplet punkt贸w. Podobnego zdania jest tak偶e bukmacher ETOTO, kt贸ry przygotowa艂 na ten mecz wyj膮tkow膮 promocj臋.

Nasze typy Manchester City wygra 50 z艂 Zagraj po kursie 75.0

Liverpool – Manchester City kursy bukmacher贸w

W weekend ETOTO przygotowa艂 specjaln膮 promocj臋 na spotkanie Manchesteru City z Liverpoolem. Specjalny kurs na zwyci臋stwo graczy Pepa Guardioli wynosi a偶 75.00!

Za艂贸偶 konto na ETOTO z kodem ETOP聽 Dokonaj wp艂aty w wysoko艣ci 50 z艂 Zagraj z TEGO linka na zwyci臋stwo Manchesteru City po kursie 75.0

Liverpool – Manchester City fakty meczowe

Manchester City nie przegra艂 jeszcze w tym sezonie ani razu

“The Citizens” maj膮 na koncie ju偶 33 gole w Premier League, co jest najlepszym wynikiem w stawce

Liverpool wygra艂 w tym sezonie tylko dwa mecze ligowe

Liverpool – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rangers – Liverpool 1:7

Arsenal – Liverpool 3:2

Liverpool – Rangers 2:0

Liverpool – Brighton 3:3

Liverpool – Ajax 2:1

Manchester City – pi臋膰 ostatnich spotka艅

FC Kopenhaga – Manchester City 0:0

Manchester City – Southampton 4:0

Manchester City – FC Kopenhaga 5:0

Manchester City – Manchester United 6:3

Wolves – Manchester City 0:3

