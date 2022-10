Napoli – Bologna 🇮🇹 Typy, kursy (16.10.2022)

Napoli w tym sezonie imponuje form膮. Czy neapolita艅czykom uda si臋 triumfowa膰 r贸wnie偶 w niedziel臋, kiedy na w艂asnym terenie zmierz膮 si臋 z Bologn膮?聽

Napoli – Bologna zapowied藕 (niedziela, 18:00)

Napoli jest p贸ki co jedn膮 z najlepiej graj膮cych dru偶yn w Europie. Zesp贸艂 z Neapolu przewodzi stawce Serie A i wygra艂 swoje ostatnie pi臋膰 ligowych star膰. R贸wnie dobrze wygl膮da to tak偶e w Lidze Mistrz贸w, gdzie neapolita艅czycy pomimo trudnej grupy zdo艂ali ju偶 zapewni膰 sobie awans do fazy pucharowej.

W niedziel臋 rywalem ekipy Piotra Zieli艅skiego b臋dzie Bologna, kt贸ra w tym sezonie na pewno nie gra na miar臋 oczekiwa艅. Zesp贸艂 z Bolonii znajduje si臋 tu偶 ponad stref膮 spadkow膮, a ostatnie rezultaty go艣ci niedzielnego spotkania r贸wnie偶 nie napawaj膮 optymizmem. Spodziewamy si臋, 偶e w niedziel臋 b臋dziemy 艣wiadkami kolejnego pewnego zwyci臋stwa Napoli.

Napoli – Bologna nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Napoli 1.25 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.55 Zagraj

Napoli – Bologna kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Napoli, kurs: 1.25

remis, kurs: 6.50

wygrana Bologni, kurs: 13.50

Napoli – Bologna fakty meczowe

Napoli nie przegra艂o w tym sezonie jeszcze ani jednego meczu

Bologna wygra艂a w tym sezonie tylko jedno ligowe spotkanie

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Napoli

Napoli – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Napoli – Ajax 4:2

Cremonese – Napoli 1:4

Ajax – Napoli 1:6

Napoli – Torino 3:1

AC Milan – Napoli 1:2

Bologna – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bologna – Sampdoria 1:1

Juventus – Bologna 3:0

Bologna – Empoli 0:1

Bologna – Fiorentina 2:1

Spezia – Bologna 2:2

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze