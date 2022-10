Atletico Madryt – Rayo Vallecano 🇪🇸 Typy, kursy (18.10.2022)

Po k艂opotach na pocz膮tku sezonu Atletico Madryt zdaje si臋 wraca膰 na zwyci臋sk膮 艣cie偶k臋. Czy podopiecznym Diego Simeone uda si臋 zapisa膰 na swoim koncie czwart膮 wygran膮 z rz臋du?聽

Atletico Madryt – Rayo Vallecano zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Na pocz膮tku tego sezonu forma Atletico Madryt raczej nie zwala艂a z n贸g. Zesp贸艂 z Madrytu radzi艂 sobie ze zmiennym szcz臋艣ciem, ale do 艣cis艂ej czo艂贸wki stawki ca艂y czas nieco im brakowa艂o. W ostatnich kolejkach wygl膮da艂o to ju偶 nieco lepiej i Atletico nieco zbli偶y艂o si臋 do czo艂贸wki. Czy we wtorek ponownie uda si臋 zmniejszy膰 dystans do Realu i Barcelony?

Szansa na to jest ca艂kiem spora, bowiem do Madrytu przyjedzie zesp贸艂 Rayo, kt贸re w tym sezonie spisuje si臋 bardzo przeci臋tnie. Ekipa z Vallecano wygra艂a w tym sezonie tylko trzy mecze, czyli o trzy spotkania mniej ni偶 Atletico. Na t臋 chwil臋 Rayo plasuje si臋 na dziesi膮tym miejscu w stawce, ale niewiele wskazuje na to, 偶e go艣cie wtorkowego spotkania w najbli偶szym czasie nie poprawi膮 znacz膮co swojej sytuacji.

Atletico Madryt – Rayo Vallecano nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa gospodarzy.

Atletico Madryt – Rayo Vallecano kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Atletico, kurs: 1.54

remis, kurs: 4.20

wygrana Rayo, kurs: 6.75

Atletico Madryt – Rayo Vallecano fakty meczowe

Atletico wygra艂o cztery z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Rayo wygra艂o w tym sezonie tylko trzy mecze

W pi臋ciu ostatnich starciach tych dru偶yn triumfowa艂o Atletico

Atletico Madryt – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Athletic Bilbao – Atletico Madryt 0:1

Atletico Madryt – Club Brugge 0:0

Atletico Madryt – Girona 2:1

Club Brugge – Atletico Madryt 2:0

Sevilla – Atletico Madryt 0:2

Rayo Vallecano – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rayo Vallecano – Getafe 0:0

Almeria – Rayo Vallecano 3:1

Rayo Vallecano – Elche 2:1

Fuenlabarda – Rayo Vallecano 1:0

Athletic Bilbao – Rayo Vallecano 3:2

