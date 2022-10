Almeria – Girona 🇪🇸 Typy, kursy (20.10.2022)

Czwartek to ostatni dzie艅 10. kolejki LaLiga. Na jego pocz膮tek spotkanie dw贸ch beniamink贸w. W Andaluzji Almeria podejmuje Girone. Kto jest faworytem? Trudno wskaza膰 i szykuj膮 si臋 wyr贸wnane zawody.

Almeria – Girona zapowied藕 (czwartek, 19:00)

Jedni i drudzy w s艂abej formie. Almeria wygra艂a jeden z sze艣ciu ostatnich mecz贸w. Pozosta艂e to pora偶ki i efekt tego jest widoczny w tabeli – miejsce w strefie spadkowej. Jednak nadziej膮 dla gospodarzy jest w艂asny teren. To tutaj Almeria zgarn臋艂a sze艣膰 z siedmiu punkt贸w. Pokonali u siebie m.in. Seville, a tak偶e powalczyli z Realem Madryt, kt贸remu ostatecznie ulegli. Wydaje si臋, 偶e je艣li maj膮 gdzie艣 punktowa膰, to zdecydowanie u siebie.

Girona mia艂a pecha do terminarza. Przegrali trzy kolejne mecze – Betis, Real Socieda i Atletico. Ostatnio przerwali serie remiuj膮c u siebie z Cadizem. Z jednej strony zaw贸d, a z drugiej punkt zgarn臋li po rzucie karnym w 101. minucie meczu! Katalo艅czycy chcieliby wr贸ci膰 do wygrywania, kt贸re udawa艂o im si臋 dokonywa膰 na pocz膮tku sezonu, zw艂aszcza u siebie. Wtedy pokonali m.in. Getafe czy Real Valladolid. Na premierowy triumf poza domem, jeszcze czekaj膮.

Almeria – Girona kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Almeria, kurs: 2.61

remis, kurs: 3.25

Girona, kurs: 2.78

Almeria – Girona nasze typy

Stawiamy na wyr贸wnany mecz, w kt贸rym obie dru偶yny strzel膮 gole.

Nasze typy Obie strzel膮 1,85 Zagraj!

Zagraj! Remis 3,25 Zagraj!

Almeria – Girona fakty meczowe

Spotkanie 18. z 15. dru偶yn膮 LaLiga. Obie dru偶yny dzieli punkt: 7 do 8 na korzy艣膰 go艣ci

Obie ekipy to beniaminkowie

Almeria u siebie zgarn臋艂a 6 z 7. punkt贸w. Przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 pokonali Seville i Rayo oraz przegrali z Realem Madryt i Osasun膮

Almeria wygra艂a 1 z 6. ostatnich mecz贸w. Pozosta艂e przegra艂a

Girona w ostatnich czterech meczach zdoby艂a punkt – remis z Cadizem, kt贸ry przegra艂 serie trzech kolejnych pora偶ek

Girona poza domem zdoby艂a 1pkt – remis na Majorce

W ubieg艂ym sezonie Girona pokona艂a Almerie na wyje藕dzie 1:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze