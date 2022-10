Dłuższa przerwa N’Golo Kante. Francuz nie zagra na mistrzostwach świata!

Kolejny piłkarz wypada z udziału w zbliżających się mistrzostwach świata. Tym razem mowa o N’Golo Kante. Zawodnik Chelsea od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi. Zespół ze Stamford Bridge poinformował, iż 31-latek musi przejść operacje i będzie niezdolny do gry przez cztery miesiące. Oznacza to, że nie zobaczymy Kante na mundialu w Katarze.

Problemy zdrowotne N’Golo Kante ciągną się od 2019 roku. Francuz regularnie wypada z gry. Aktualnie 31-latek zmaga się z kontuzją mięśniową i podczas sezonu 2022/2023 wystąpił w zaledwie jednym spotkaniu. Mowa o domowym starciu z Tottenhamem.

Pomocnik “The Blues” wrócił całkiem niedawno do treningów, ale uraz zawodnika ponownie dał się we znaki. Tym razem sprawa jest jeszcze poważniejsza.

Kante nie zagra na mundialu

Chelsea poinformowała za pośrednictwem swojej klubowej strony, że N’Golo Kante musi przejść operację i będzie niedostępny przez cztery miesiące. Oznacza to, iż Francuz nie zagra na mundialu w Katarze. Sytuacja 31-latka jest o tyle ciekawa, że kontrakt N’Golo Kante z Chelsea obowiązuje do końca tego sezonu. Na ten moment trudno wyobrazić sobie, by zespół ze Stamford Bridge spełnił oczekiwania piłkarza w kontekście długości umowy, dlatego Kante najprawdopodobniej odejdzie z klubu na zasadach wolnego transferu.