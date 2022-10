Puchar Polski: Mnóstwo niespodzianek w 1/16 finału!

Aż osiem drużyn z Ekstraklasy odpadło już w 1/16 finału Pucharu Polski. Doliczając dwie, które wypadły z gry w poprzedniej rundzie, nie ma już większości drużyn w rozgrywkach! Czy dzisiaj będą kolejne niespodzianki?

W I rundzie Miedź Legnica i Widzew Łódź były tylko preludium do tego, co się stało w obecnej rundzie. W minionym tygodniu Jagiellonia Białystok poległa w Zielonej Górze z trzecioligową Lechią! Teraz mieliśmy kolejne niespodzianki. Pierwszymi sypnęło już we wtorek. Wtedy Korona Kielce przegrała z Górnikiem Łęczna 0:1. Niewiele brakowało, by wcześniej doszło do sensacji w Bielsku-Białej. Miejscowy Rekord prowadził z Pogonią Szczecin już 2:0, ale Portowcy doprowadzili do dogrywki. Po 120. minutach było 3:3 i potrzebne były rzuty karne. W nich Pogoń wygrała 12:11 po czternastu seriach!

W środę poległy aż trzy ekstraklasowe ekipy w starciach z niższymi ligami. Resovia ograła Cracovie 4:3 po kapitalnym spotkaniu. Inny pierwszoligowiec – Sandecja – ograła Wartę Poznań 2:1. Największą niespodziankę dnia sprawił Motor Lublin ogrywając Zagłębie Lubin 1:0 po dogrywce. Warto dodać, że goście kończyli spotkanie w dziewięciu! Podobnie zresztą jak Puszcza Niepołomice, które była w stanie doprowadzić w takim osłabieniu do rzutów karnych. Tam jednak lepsza okazała się Wisła Kraków.

Derby w ciszy

Już dzisiaj trzy ostatnie mecze 1/6 finału, a jutro losowanie kolejnej rundy. Hitem czwartkowego grania byłoby spotkanie GKS-u Katowice z Górnikiem Zabrze. Byłoby, ale nie będzie, bo gospodarze nadal bojkotują mecze przy Bukowej. Zaprzyjaźnieni z nimi kibice KSG także nie pojawią się na trybunach. Zamiast święta, czeka nas stypa… Wcześniej Zawisza Bydgoszcz zagra z Radomiakiem, zaś Chrobry Głogów czeka wypad do Siedlec na mecz z Pogonią.