Czesław Michniewicz ogłosił szeroką kadrę na mundial w Katarze!

Mógł powołać 55 zawodników, wybrał 47. Czesław Michniewicz ogłosił szeroką listę powołanych zawodników na mundial w Katarze. Tylko z tego grona selekcjoner reprezentacji Polski wybierze finalną grupę na turniej.

Czesław Michniewicz rozpoczął od zaprezentowania pięciu bramkarzy. Musiał ich umieścić przynajmniej czterech, ale wybrał jednego więcej. Nie ma wśród nich Rafała Gikiewicza. Selekcjoner nie powiedział jednak, ilu ostatecznie bramkarzy pojedzie do Kataru. Docelowo będzie to trzech lub czterech golkiperów. Ponadto pojawiło się 15. obrońców, 21. pomocników oraz sześciu napastników. Czy były niespodzianki? Dotyczyły w zasadzie pojedynczych nazwisk. Mowa chociażby o szansie dla Patryka Dziczka z Piasta Gliwice. Środkowy pomocnik grał dużo u selekcjonera, jeszcze w kadrze U21. Dwa ostatnie lata jednak nie zagrał ani minuty przez kłopoty z sercem. Wrócił do Polski i w Gliwicach do tej pory nie uzbierał nawet 500 minut, a mimo tego znalazł się w szerokiej kadrze.

Spora grupa z polskiej ligi

W kadrze znalazło się siedmiu przedstawicieli Ekstraklasy. Dodatkowo Grzegorz Krychowiak będzie trenował z Legią Warszawa, gdyż jego granie w Arabii Saudyjskiej zakończy się znacznie szybciej. Podobny kłopot mają chociażby nasi gracze z MLS. – Zarówno Artur Jędrzejczyk, jak i Maik Nawrocki zostaliby powołani wcześniej, ale zmagali się z kontuzjami. Ci dwaj zawodnicy zasługują, żeby być na szerokiej liście powołanych – powiedział Czesław Michniewicz.

Szeroka kadra na mundial w Katarze

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Radosław Majecki, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Bochniewicz, Matty Cash, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Robert Gumny, Michał Helik, Artur Jędrzejczyk, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Maik Nawrocki, Tymoteusz Puchacz, Arkadiusz Reca, Mateusz Wieteska

Pomocnicy: Krystian Bielik, Patryk Dziczek, Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Kamil Jóźwiak, Jakub Kamiński, Michał Karbownik, Mateusz Klich, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Patryk Kun, Karol Linetty, Mateusz Łęgowski, Jakub Piotrowski, Michał Skóraś, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński, Szymon Żurkowski

Napastnicy: Adam Buksa, Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Karol Świderski

Ostateczna kadra

To dopiero początek wyborów selekcjonera. Pierwszą, szeroką kadrę, PZPN musi przesłać do jutra do FIFA. Na ostateczny kształt przyjdzie pora 10 listopada. Wówczas Czesław Michniewicz ogłosi 26. szczęśliwców, którzy znajdą się wśród powołanych na mundial w Katarze. Start turnieju dla biało-czerwonych już 22 listopada, meczem z Meksykiem.