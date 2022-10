Puchar Polski: Znamy pary 1/8 finału. Hit w Szczecinie!

Za nami 1/16 finału Pucharu Polski. Tylko osiem ekip z Ekstraklasy dotarło do najlepszej szesnastki rozgrywek. Drugą połowę stworzą ekipy z niższych lig. Dzisiaj poznaliśmy pary 1/8 finału.

Na placu boju pozostało osiem ekip z Ekstraklasy, a ponadto cztery drużyny z I ligi, trzy kolejne z II ligi, a Lechia Zielona Góra jest trzecioligowym rodzynkiem, po tym jak wyeliminowała Jagiellonie Białystok. Dzisiaj w siedzibie PZPN-u doszło do losowania par 1/8 finału. Już teraz wiadomo, że przynajmniej jedna ekipa z niższych lig zawita do ćwierćfinału. To dzięki parze Pogoń Siedlce z Resovią. Jednak hitem tej rundy będzie spotkanie medalistów ubiegłego sezonu Ekstraklasy. Pogoń Szczecin zagra z Rakowem Częstochowa, czyli obrońcą trofeum. Ciekawie zapowiada się także starcie Lechii Gdańsk z Legią Warszawa.

Wydaje się, że łatwiejsze zadanie będą mieć Górnik Zabrze czy Radomiak, którzy wylosowali odpowiednio: KKS Kalisz oraz Lechię Zielona Góra. Inni ekstraklasowicze – Piast i Śląsk – zagrają także z pierwszoligowcami – Górnikiem Łęczna i Sandecją Nowy Sącz.

Pary 1/8 finału Pucharu Polski:

Pogoń Siedlce – Resovia

Górnik Łęczna – Piast Gliwice

KKS 1925 Kalisz – Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa

Lechia Zielona Góra – Radomiak Radom

Motor Lublin – Wisła Kraków

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa

Sandecja Nowy Sącz – Śląsk Wrocław

To będzie ostatnia runda rozegrana w tym roku. Spotkania odbędą się w dniach 8-10 listopada. Wszystkie mecze tej fazy pokaże Polsat Sport.