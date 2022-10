Fiorentina – Inter 🇮🇹 Typy, kursy (22.10.2022)

Ostatni sobotni mecz w Serie A. Inter faworytem przyjeżdżając na Artemio Franchi. Może ekipa Inzaghiego nie jest w topowej formie, to jednak powinni spokojnie ograć znacznie słabszą w tym sezonie Fiorentine. Jak to się skończy?

Fiorentina – Inter zapowiedź (sobota, 20:45)

Słabo sobie radzi w tym sezonie Fiorentina w lidze. Dopiero 13. miejsce, to jak na pucharowicza naprawdę marny wynik. Na ich szczęścia, poza dwoma ekipami z Mediolanu, mają trochę luzu i okazji do zdobywania punktów przed mundialem. Spezia, Sampdoria czy Salernitana to ekipy, które bezwzględnie powinni ograć. Jednak z czołówką idzie im słabo. Remisy z Napoli i Juve, a potem porażki z Atalantą i Lazio pokazują, że raczej niezbyt dużo można od nich oczekiwać w tych najważniejszych spotkaniach.

Inter chyba najgorsze ma za sobą. Były porażki z Udine i Romą, a potem przyszła dobra seria. Ograli Barcę w LM, z którą także zremisowali na wyjeździe i są jedną nogą w 1/8 finału. Po drodze ograli także Sassuolo oraz Salernitanę i ich sytuacja punktowa nie wygląda źle. Nadal jednak trochę “oczek” tracą do czołówki, zatem powinni się sprężyć, by maksymalnie zbliżyć się do najlepszych drużyn, jeszcze przed mundialem. Tym bardziej że przed nim czekają ich jeszcze trudne wyjazdy do Bergamo i Turynu.

Fiorentina – Inter kursy bukmacherów

Bukmacher NOBLEBET przygotował następujące kursy na ten mecz:

Fiorentina wygra, kurs: 2.70

Remis, kurs: 3.45

Inter wygra, kurs: 3.00

Fiorentina – Inter nasze typy

Stawiamy na wygraną gości, a w meczu zobaczymy przynajmniej trzy gole.

Nasze typy Inter 2,10 ZAGRAJ

ZAGRAJ Powyżej 2,5 bramki 1,75 ZAGRAJ

Fiorentina – Inter fakty meczowe

Spotkanie 13. ekipy z siódmym zespołem Serie A. Obie drużyny dzieli 8pkt: 10 do 18 na korzyść gości

Inter wygrał trzy z czterech ostatnich meczów – Barca, Sassuolo i Salernitana – a zremisował tylko na Camp Nou

Fiorentina w lidze zgarnęła jeden punkt w trzech ostatnich grach – remis z Lecce, a wcześniej porażka z Atalantą i Lazio

Ostatni mecz tych ekip zakończył się remisem 1:1 na San Siro

