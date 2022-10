Cremonese – Sampdoria 🇮🇹 Typy, kursy (23.10.2022)

W jednym ze spotka艅 ko艅cz膮cych jedenast膮 kolejk臋 Serie A zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwa najs艂absze zespo艂y w stawce. Cremonese podejmie na w艂asnym stadionie Sampdori臋.聽

Cremonese – Sampdoria zapowied藕 (poniedzia艂ek, 18:30)

Cremonese to jedyne dru偶yna obok Sampdorii, kt贸ra w tym sezonie nie ma na swoim koncie ani jednego zwyci臋stwa. Gospodarze zanotowali jednak cztery remisy, czyli o jeden wi臋cej ni偶 go艣cie, wi臋c w tabeli ligowej plasuj膮 si臋 na dziewi臋tnastym miejscu. Sytuacja obu dru偶yn nie wygl膮da jednak zbyt optymistycznie.

Chyba nikt nie spodziewa艂 si臋 tak fatalnego startu w wykonaniu Sampdorii. Brak zwyci臋stwa i zaledwie trzy remisy w dziesi臋ciu spotkaniach to wynik, kt贸ry mo偶e sugerowa膰, 偶e los go艣ci poniedzia艂kowego spotkania jest do艣膰 niepewny. Teraz pojawi艂a si臋 okazja do prze艂amania. Wydaje si臋, 偶e lepszej na to szansy w najbli偶szych tygodniach nie b臋dzie.

Cremonese – Sampdoria nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e go艣cie odnios膮 pierwsze zwyci臋stwo w tym sezonie.

Nasze typy Sampdoria 3.0 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.82 Zagraj

Cremonese – Sampdoria kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Cremonese, kurs: 2.50

remis, kurs: 3.40

wygrana Sampdorii, kurs: 3.0

Cremonese – Sampdoria fakty meczowe

Cremonese i Sampdoria nie wygra艂y w tym sezonie jeszcze ani jednego meczu w lidze

Sampdoria przegra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich spotka艅

W pi臋ciu ostatnich meczach Cremonese zanotowa艂o trzy remisy

Cremonese – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Cremonese – Modena 4:2 (2:2)

Spezia – Cremonese 2:2

Cremonese – Napoli 1:4

Lecce – Cremonese 1:1

Cremonese – Lazio 0:4

Sampdoria – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Sampdoria – Ascoli 3:2 (1:1)

Sampdoria – AS Roma 0:1

Bologna – Sampdoria 1:1

Sampdoria – Monza 0:3

Spezia – Sampdoria 2:1

