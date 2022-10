Czy Lech wykorzysta wpadki przeciwników? Przed Kolejorzem mecz w Krakowie

Już dzisiaj Lech Poznań może wskoczyć na piąte miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Kolejorz popołudniu zmierzy się przy Kałuży z Cracovią.

Potknięcia rywali

Przed tą serią gier Lech Poznań zajmował siódme miejsce w tabeli. W ten weekend punkty straciło aż czterech rywali, którzy znajdują się w tabeli przed Kolejorzem – punktami w meczach bezpośrednich podzielili się Wisła Płock ze Stalą Mielec oraz Legia Warszawa z Pogonią Szczecin. Oznacza to, że mistrzowie Polski w przypadku zwycięstwa wywindują się na piąte miejsce.

Co więcej, przypomnijmy, że Lech cały czas na do rozegrania jeszcze zaległe starcie z Miedzią Legnica. Jeżeli poznaniacy pokonaliby zarówno Cracovię jak i beniaminka Ekstraklasy, to znaleźliby się na drugim miejscu w tabeli.

Dla Lech ważne będzie także podreperowanie swojego dorobku punktowego przed szlagierowym spotkaniem z Rakowem Częstochowa. Ten mecz odbędzie się już za tydzień na stadionie przy Bułgarskiej.

Cracovia potrafi grać z najmocniejszymi

Trudno jednak spodziewać się tego, że dzisiejsze spotkanie przy Kałuży będzie łatwe dla Lecha. Po drugiej stronie stanie przecież Cracovia, która doskonale radzi sobie w spotkaniach z czołówką naszej ligi. Na stadionie Pasów poległy już przecież Raków Częstochowa i Legia Warszawa, które otrzymały baty po 3:0.

Początek meczu Cracovia – Lech Poznań już dzisiaj o godzinie 17:30.