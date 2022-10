Lech Poznań może dzisiaj awansować z grupy Ligi Konferencji

Już o 18:45 Kolejorz rozegra kolejne spotkanie w fazie grupowej Ligi Konferencji. Ich rywalem będzie Austria Wiedeń. W Poznaniu było 4:1 dla mistrza Polski. Teraz każda wygrana może ekipie Johna van den Broma zapewnić awans do kolejnej fazy rozgrywek.

Szansę na takie rozwiązanie są nawet spore. Już teraz wiadomo, że w grę wchodzi jedynie 1/16 finału, gdyż do 1/8 trafia tylko zwycięzca grupy. Po czwartej kolejce wiadomo było, że będzie nim Villarreal. Hiszpanie jednak nadal mogą pomóc Lechowi. Jeśli dzisiaj pokonają Hapoel Beer-Szewa, wówczas Kolejorz potrzebować będzie wygranej w stolicy Austrii. Szansa jest, bowiem pierwsze spotkanie w nowym klubie dzisiaj zaliczy Quique Setien. Były szkoleniowiec Barcy na pewno nie odpuści domowego meczu, gdy będzie rozpoczynać swoją przygodę z Villarrealem.

Kluczem jednak jest postawa mistrza Polski. Lech Poznań, co prawda przegrał tylko jeden z ostatnich dziewięciu meczów wyjazdowych, ale jest pewien kłopot. W tym roku w pucharach jeszcze nie wygrał poza domem. O ile bilans przy Bułgarskiej robi wrażenie, o tyle wyjazdowy przyprawia o mdłości. Porażki w Azerbejdżanie, Islandii czy Hiszpanii, a także remisy w Gruzji, Luksemburgu czy Izraelu nie wystawiają najlepszej cenzurki. Dzisiaj zatem lekko nie będzie, ale stawka wysoka i moment idealny na przełamanie.

Dwa warunki dzisiaj

W ostatniej kolejce Lech Poznań podejmie przy Bułgarskiej Villarreal, więc warto byłoby zapewnić sobie awans już dzisiaj. Wtedy bez stresu można podejść do hitowego spotkania na początku listopada. Dzisiaj jednak są dwa warunki, by zagwarantować sobie przepustkę do 1/16 finału Ligi Konferencji. Pierwszą z nich jest wygrana. Tylko triumf da lechitom okazje do świętowania awansu. Drugim jest brak wygranej Hapoelu w Walencji. Ten drugi warunek znacznie łatwiejszy i bardziej realny.

***

Początek meczu Austria Wiedeń – Lech Poznań o godzinie 18:45. Transmisje na żywo przeprowadzi platforma Viaplay.