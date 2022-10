Liverpool – Leeds. Typy, kursy (29.10.2022)

Ostatni sobotni mecz Premier League. Liverpool podejmuje Leeds i będzie faworytem. The Reds w ostatnim czasie grają mocno w kratkę, ale muszą zacząć punktować w lidze.

Liverpool – Leeds zapowiedź (sobota, 20:45)

Ostatnio Liverpool skompromitował się w Nottingham, przegrywając 0:1. To wszystko chwilę po ograniu Manchesteru City czy wygranej nad Rangersami 7:1. Teraz w Lidze Mistrzów znowu wszystko dobrze, bowiem rozbili Ajax w Amsterdamie 3:0 i mają pewny awans do 1/8 finału. Za kilka dni mecz o pierwsze miejsce z Napoli. Najpierw jednak trzeba ograć Leeds. Trzeba bowiem strata do Citizens to już 10pkt, a do prowadzącego Arsenalu aż 12 punktów. To bardzo duża odległość, jak na tak wczesną fazę sezonu.

Leeds otwiera strefę spadkową z 9pkt. Forma fatalna. Odkąd wygrali z Chelsea w sierpniu, nie zaznali smaku zwycięstwa. Osiem gier bez wygranej, w których zdobyli ledwie dwa punkty. Trzeba dodać, że nie mieli – poza Arsenalem – praktycznie żadnych tuzów angielskiego futbolu. Mimo tego przegrali chociażby cztery ostatnie mecze. Forma fatalna i efekt tego jest obecność na dole tabeli. Wydaje się, że na Anfield jadą, jak na ścięcie.

Liverpool – Leeds kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie specjalną promocję, w której gracz za postawione 2 zł może zgarnąć 200 zł przy zwycięstwie Liverpoolu. Jak do niej dołączyć?

– Należy dokonać rejestracji z linka lub z kodem SBTOP tuż przy rejestracji na Superbet -> TUTAJ

– Wpłacić 50 zł na konto główne.

– Zagrać za 2 zł z konta głównego na zwycięstwo Liverpoolu ze standardowej oferty bukmachera.

Regulamin promocji jest dostępny TUTAJ.

Liverpool – Leeds nasze typy

Liverpool jest w bardzo sinusoidalnej dyspozycji, jednak mają, co odrabiać w lidze. Typujemy tutaj zwycięstwo The Reds, korzystając z atrakcyjnej promocji

Nasze typy Liverpool wygra KURS 100 Zagraj!

Liverpool – Leeds fakty meczowe

Spotkanie 8. z 16. drużyną w Premier League. Obie ekipy dzieli 7pkt: 16 do 9 na korzyść gospodarzy

Liverpool traci do lidera już 12pkt

Leeds nie wygrało ośmiu kolejnych meczów, cztery ostatnie potyczki przegrali

Ostatnia wizyta Leeds na Anfield skończyła się wygraną Liverpoolu 6:0

