Newcastle – Aston Villa. Typy, kursy (29.10.2022)

Przed sezonem zakładaliśmy, że to może być wyrównane spotkanie. Teraz jednak faworytem zdecydowanie są gospodarze. Newcastle podejmuje Aston Ville, która ma nowego trenera – Unaia Emery’ego. Czy to im pomoże odbić się w tabeli?

Newcastle – Aston Villa zapowiedź (sobota, 16:00)

Ekipa z północno-wschodniej Anglii jest w ścisłej czołówce ligi. W tym momencie czwarte miejsce w Premier League, czyli sen o potędze jakby zaczynał się iścić. Oczywiście to dopiero początek sezonu, nie ma jeszcze 1/3 rozgrywek, jednak wyniki robią wrażenie. W ostatnich pięciu grach aż 13 punktów na 15 możliwych zgarnęło Newcastle. Pokonali Tottenham na wyjeździe, a jedyna strata punktów to remis z Manchesterem United. Wyniki mówią same za siebie, a przed nimi jeszcze Villa, Southampton i Chelsea. Krótko mówiąc jakieś 6 punktów chcieliby zgarnąć przed mundialem.

Aston Villa dość daleko. Miała walczyć o puchary, a są dopiero na 15. miejscu. Zresztą, gdyby nie ograli ostatnio Brentford, byliby w strefie spadkowej. Odszedł niedawno Steven Gerrard, a jego miejsce zajął Unai Emery. Hiszpan to wysokiej klasy fachowiec, zatem powinien tchnąć nowego ducha w drużynę dwójki reprezentantów Polski: Jana Bednarka oraz Matty’ego Casha. Przed nimi trudny terminarz, bowiem przed mundialem zagrają z Newcastle, dwukrotnie z Manchesterem United – w lidze i EFL Cup – oraz Brighton. Lekko nie będzie zatem w najbliższych tygodniach.

Newcastle – Aston Villa kursy bukmacherów

Newcastle – Aston Villa nasze typy

W lepszej formie Sroki, więc jasnym jest, że typujemy tutaj zwycięstwo Newcastle, korzystając z atrakcyjnej promocji.

Newcastle – Aston Villa fakty meczowe

Spotkanie czwartej z 15. drużyną Premier League. Obie ekipy dzieli 9pkt: 21 do 12 na korzyść gospodarzy

Newcastle ma serię siedmiu meczów bez porażki – 4 wygrane i 3 remisy

W ostatnich pięciu meczach Newcastle zgarnęło 13 na 15 możliwych punktów, jedynie remisując z Manchesterem United

Aston Villa w miniony weekend wygrała z Brentford 4:0 i przerwała serie czterech meczów bez wygranej

The Villans zdobyli ledwie dwa punkty na wyjazdach w tym sezonie – 6 meczów

Unai Emery objął w tym tygodniu ekipę z Birmingham

W lutym Newcastle wygrało 1:0

