Powrotu do Barcelony nie będzie? Leo Messi kuszony przez klub MLS

Kontrakt Leo Messiego z PSG wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Wciąż trudno jest przewidzieć jaki kierunek obierze Argentyńczyk. The Athletic donosi, że były piłkarz FC Barcelony może zdecydować się na dość sensacyjny ruch.

Od dłuższego czasu sporo mówi się o ewentualnym powrocie Leo Messiego do FC Barcelony. Miałoby być to możliwe już w najbliższym oknie transferowym, kiedy to Argentyńczyk, o ile nie zdecyduje się na przedłużenie umowy z PSG, stanie się wolnym zawodnikiem. Powrót na Camp Nou to jednak niejedyny scenariusz.

Messi zagra w MLS?

The Athletic donosi, że Leo Messi jest coraz bliżej osiągnięcia porozumienia z władzami Interu Miami. Sam fakt zainteresowania klubu MLS piłkarzem PSG nie jest zbyt wielką sensacją, gdyż mówi się o tym już od dłuższego czasu. Portal informuje jednak, że droga do ewentualnych przenosin Messiego do Stanów Zjednoczonych jest coraz krótsza. Jorge i Jose Mas, czyli współwłaściciele klubu mieli już kilkakrotnie spotkać się z ojcem piłkarza, a negocjacje weszły w bardziej zaawansowaną fazę.

Oczywiście wciąż nie można wykluczyć trzeciego scenariusza, czyli pozostania argentyńskiego zawodnika w PSG, jednak z uwagi na problemy, które coraz częściej trapią francuski klub, opcja ta wydaje się na ten moment najmniej prawdopodobna.