🇵🇹 Sporting CP – Eintracht Frankfurt 🇩🇪 Typy, kursy (01.11.2022)

Ostatnia kolejka w grupie D. Cztery dru偶yny mog膮 awansowa膰 do 1/8 fina艂u Ligi Mistrz贸w, ale tak偶e ka偶da mo偶e odpa艣膰 z dalszej rywalizacji. Emocji z pewno艣ci膮 nie zabraknie w Lizbonie. Czy Sporting ponownie pokona Eintracht?

Sporting CP – Eintracht Frankfurt zapowied藕 (wtorek, 21:00)

W poprzedniej kolejce Benfica oraz Porto. Teraz swoj膮 okazje na awans do 1/8 fina艂u ma kolejny klub z Portugalii. Sporting CP zacz膮艂 faz臋 grupow膮 od dw贸ch wygranych. Od tamtej pory jednak tylko punkt w trzech kolejnych spotkaniach. Nadal jednak maj膮 otwart膮 drog臋 do kolejnej rundy. Wystarczy zremisowa膰 u siebie z Eintrachtem i maj膮 pewny awans do kolejnej rundy. Wydaje si臋 jednak, 偶e nie b臋dzie mowy o kunktatorstwie i b臋d膮 chcieli za wszelk膮 cen臋 ogra膰 rywala z Niemiec.

Eintracht Frankfurt w miniony weekend przegra艂 po raz pierwszy od czterech mecz贸w. By艂y cztery kolejne wygrane, ale seri臋 przerwa艂a Borussia Dortmund. W lidze zatem nieco podci臋te skrzyd艂a Or艂贸w z Frankfurtu. A skoro Or艂y, to na pewno nie b臋d膮 lubiani na Estadio Jose Alvalade, gdzie ten symbol kojarzy si臋 z lokalnym rywalem. W tym sezonie Eintracht ju偶 raz poleg艂 ze Sportingiem, gdy dosta艂 u siebie lanie a偶 0:3.

Sporting CP – Eintracht Frankfurt kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie specjaln膮 promocj臋, w kt贸rej gracz za postawione 2 z艂 mo偶e zgarn膮膰 200 z艂 przy zwyci臋stwie Sportingu. Jak do niej do艂膮czy膰?

Nale偶y dokona膰 rejestracji z linka lub z kodem SBTOP tu偶 przy rejestracji na Superbet -> TUTAJ Wp艂aci膰 50 z艂 na konto g艂贸wne. Zagra膰 za 2 z艂 z konta g艂贸wnego na zwyci臋stwo Sportingu ze standardowej oferty bukmachera.

Regulamin promocji jest dost臋pny TUTAJ.

Sporting CP – Eintracht Frankfurt nasze typy

Stawiamy na wygran膮 Portugalczyk贸w, kt贸rzy mog膮 by膰 trzecim zespo艂em ze swojego kraju w 1/8 fina艂u Ligi Mistrz贸w.

Sporting CP – Eintracht Frankfurt fakty meczowe

Spotkanie drugiej z trzeci膮 ekip膮 grupy D Ligi Mistrz贸w. Oba zespo艂y maj膮 po 7pkt

Sporting do awansu potrzebuje przynajmniej remisu. Wtedy jednak na pewno nie wygra grupy

Je艣li Sporting chce wygra膰 grup臋, w贸wczas musi wygra膰 i liczy膰 na potkni臋cie Tottenhamu z Marsyli膮

Portugalczycy w przypadku pora偶ki maj膮 szans臋 na pozostanie w pucharach – wtedy Marsylia musi przegra膰 z Tottenhamem

Eintracht do awansu potrzebuje wygranej. Je艣li wygra, a Tottenham straci punkty, w贸wczas Niemcy wygraj膮 grup臋

Zdobywca Ligi Europy mo偶e wr贸ci膰 do tych rozgrywek, je艣li zremisuje/przegra, ale wtedy musi liczy膰 na potkni臋cie Marsyli

W pierwszy meczu we Frankfurcie by艂o 3:0 dla Sportingu

Inne mecze

Bayern – Inter (wtorek)