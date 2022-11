🇮🇹 Roma – Ludogorec 🇧🇬 Typy, kursy (03.11.2022)

Ostatnia kolejka w grupie C i mecz o awans z grupy. Po pi臋ciu kolejkach obie ekipy maj膮 po 7 punkt贸w, wi臋c teraz czeka ich bezpo艣rednie starcie w Rzymie. Roma musi wygra膰, Ludogorec mo偶e zremisowa膰. Kto b臋dzie g贸r膮?

Roma – Ludogorec zapowied藕 (czwartek, 21:00)

W艂osi mieli bez k艂opot贸w awansowa膰 do kolejnej rundy, tymczasem maj膮 spore k艂opoty. Ju偶 wiadomo, 偶e ich wiosenne granie w Europie rozpocznie si臋 nieco wcze艣niej. Rozpoczn膮 od 1/16 fina艂u, ale nie wiadomo jeszcze, w kt贸rych rozgrywkach. Je艣li pokonaj膮 Bu艂gar贸w, w贸wczas pozostan膮 w Lidze Europy. Remis lub pora偶ka oznaczaj膮 spadek i… szans臋 na obron臋 tytu艂u w Lidze Konferencji.

Bu艂garzy w bardzo dobrej sytuacji. Ludogorec wygra艂 dwa mecze i jeden zremisowa艂, a to daje im spory komfort przed ostatni膮 kolejk膮. Mog膮 zremisowa膰 w Rzymie i awansuj膮 do wiosennego grania w Lidze Europy. Wszystko za spraw膮 pierwszego meczu w Razgradzie. Tam pokonali nieoczekiwanie Rom臋 2:1. To w艂a艣nie daje im przewag臋 nad w艂osk膮 ekip膮 w kontek艣cie mecz贸w bezpo艣rednich.

Roma – Ludogorec kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Roma, kurs: 1.33

Remis, kurs: 5.50

Ludogorec, kurs: 8.50

Roma – Ludogorec nasze typy

Stawiamy na gole z obu stron, ale ostatecznie to rzymianie triumfuj膮.

Nasze typy Roma 1.33 Zagraj!

Zagraj! Obie strzel膮 1.95 Zagraj!

Roma – Ludogorec fakty meczowe

Spotkanie ostatniej kolejki faz grupowej. Obie ekipy maj膮 po 7 punkt贸w i walcz膮 o drugie miejsce w grupie

Roma 偶eby awansowa膰 musi pokona膰 rywala. Remis i pora偶ka oznacza “spadek” do Ligi Konferencji

Ludogorec awansuje w przypadku remisu lub wygranej. Pora偶ka oznacza spadek do Ligi Konferencji

W pierwszym meczu by艂o 2:1 dla Bu艂gar贸w

