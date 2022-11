🇳🇴 Bodo/Glimt – PSV 🇳🇱 Typy, kursy (03.11.2022)

Ostatnia kolejka w Lidze Europy. Na dalek膮 p贸艂noc Europy przyje偶d偶a PSV. Holendrzy jeszcze powalcz膮 o wygran膮 w grupie z Arsenalem. Bodo/Glimt walczy o pozostanie w pucharach na wiosn臋. Kto b臋dzie g贸r膮?

Bodo/Glimt – PSV zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Norwedzy nadal nie s膮 pewni gry w europejskich pucharach na wiosn臋. Punkt przewagi nad Zurichem i lepszy bilans bramkowy daje nadziej臋, 偶e raczej zagraj膮 w Lidze Konferencji. Zw艂aszcza, 偶e Szwajcarzy raczej nie pokonaj膮 dzisiaj Arsenalu, co b臋dzie wi膮za艂o si臋 z ich odpadni臋ciem. Jednak Bodo/Glimt na pewno zechce dzisiaj pokona膰 PSV, zw艂aszcza w domowych warunkach norweskich o tej porze roku.

PSV liczy na potkni臋cie Arsenalu w ostatniej kolejce. Gdyby to si臋 sta艂o, w贸wczas wygrana w Norwegii pozwoli艂aby wskoczy膰 na pierwsze miejsce w grupie. To wa偶ne z dw贸ch powod贸w. Teoretycznie 艂atwiejszy rywal na wiosn臋 oraz granie w 1/8 fina艂u bezpo艣rednio. Drugie miejsce to 1/16 fina艂u i spotkanie z kim艣 z Ligi Mistrz贸w. Spadkowicze b臋d膮 bardzo mocni – Barcelona, Juventus czy Sevilla. Kr贸tko m贸wi膮c warto walczy膰 o wygran膮 w grupie do samego ko艅ca.

Bodo/Glimt – PSV kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Bodo/Glimt, kurs: 3.30

remis, kurs: 3.80

PSV, kurs: 2.05

Bodo/Glimt – PSV nasze typy

Stawiamy na spotkanie, w kt贸rym obejrzymy kilka goli z obu stron.

Nasze typy Obie strzel膮 1,47 ZAGRAJ

ZAGRAJ Powy偶ej 2,5 bramki 1,57 ZAGRAJ

Bodo/Glimt – PSV fakty meczowe

Spotkanie trzeciej z drug膮 dru偶yn膮 grupy A. Obie dru偶yny dzieli 6pkt: 4 do 10 na korzy艣膰 go艣ci

PSV ma pewny awans do wiosennego grania w Lidze Europy. Ma jeszcze szans臋 na wygran膮 grupy

Bodo/Glimt ma punkt przewagi nad Zurichem i w tym momencie “spad艂oby” do Ligi Konferencji

W pierwszym meczu pad艂 remis 1:1

