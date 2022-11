Bezpieczne zakłady bukmacherskie. Jak grać dojrzale?

Ruszyła akcja społeczna „Graj Dojrzale”. Jej celem jest edukacja na temat ryzyka związanego z typami bukmacherskimi. Kampania stawia sobie za cel zapoznanie odbiorców z zagrożeniami związanymi z tą formą rozrywki, a także poinformowanie o sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Temat ten wydaje się być w tym momencie szczególnie istotny, bowiem lada dzień startują mistrzostwa świata w Katarze, które z pewnością zachęcą wielu kibiców do spróbowania swoich sił w grze u bukmachera.

Dojrzale, czyli jak?

Ważnym aspektem jest, by gra w zakładach bukmacherskich odbywała się w sposób bezpieczny, a także nie miała negatywnego wydźwięku na nasze życie. W związku z tym bardzo ważną kwestią jest niewątpliwie prowadzenie regularnych działań edukacyjnych na temat zagrożeń związanych z obstawianiem zakładów bukmacherskich, tak aby gracz mógł swobodnie cieszyć się tą formą rozrywki.

Z wszystkimi aspektami tego zagadnienia zapoznać będzie można się dzięki akcji „Graj Dojrzale” organizowanej w ramach miesiąca bezpiecznej gry. Organizatorzy postarają się ukazać jak ważnym czynnikiem jest w przypadku hazardu samokontrola oraz poinstruować, w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach, w których gra staje się czymś więcej niż tylko rozrywką. W tym celu inicjatorzy kampanii „Graj Dojrzale” przygotowali we współpracy z certyfikowanym specjalistą psychoterapii i uzależnień Marią Sierzputowską test samowykluczenia, który pozwoli graczom jednoznacznie zidentyfikować, czy zakłady bukmacherskie są dla nich w pełni bezpieczne.

Ważna rola legalnych bukmacherów

Kampania stawia przede wszystkim na edukację, samokontrolę i rozsądek graczy. Z tego względu w listopadzie regularnie ukazywać będą się artykuły i materiały wideo traktujące między innymi o wskazówkach dotyczących bezpiecznej gry, mechanizmach kontroli, limitach czasowych i kwotowych. Czytelnicy dowiedzą się także, w którym momencie należy rozważyć samowykluczenie z gry oraz gdzie szukać pomocy.

Akcja „Graj Dojrzale” będzie starała się także podkreślić rolę legalnych polskich bukmacherów w dbaniu o bezpieczeństwo graczy, zaznaczając jednocześnie, że, w przeciwieństwie do operatorów z szarej strefy, są oni prawnie zobligowani do promowania odpowiedzialnej gry i edukowania swoich klientów o niebezpieczeństwach związanych z nieodpowiedzialnym podejściem do tej formy hazardu.

Więcej o akcji „Graj Dojrzale” przeczytasz pod tym adresem: grajdojrzale.gramgrubo.pl