Lech Poznań gra z Villarrealem o awans do kolejnej rundy Ligi Konferencji

Już dzisiaj Lech Poznań zakończy fazę grupową Ligi Konferencji. To ostatni mecz w Europie w tym roku dla Kolejorza. Od jego wyniku zależy czy to będzie ostatnie spotkanie w tym sezonie. Mistrz Polski mierzy się z Villarrealem, a stawką jest awans do 1/16 finału!

Już tydzień temu Lech Poznań mógł wywalczyć przepustkę do wiosennego grania w Lidze Konferencji. Wystarczyło wygrać w Wiedniu i sprawa byłaby zamknięta. Tak się jednak nie stało. Kolejorz tylko zremisował 1:1. Ich bezpośredni rywal – Hapoel Beer-Szewa – również zremisował. Różnica była taka, że Izraelczycy wywalczyli punkt w Walencji z Villarrealem. To jednak nie zmieniło sytuacji w grupie C. Jak to wygląda dzisiaj.

Villarreal 13pkt, 14:6 Lech Poznań 6, 9:7 Hapoel Beer-Szewa 4, 4:5 Austria Wiedeń 2, 2:11

W tym momencie najbliższy rywal mistrza Polski ma zapewniony awans i wygraną w grupie. To dobra informacja dla trenera Johna van den Broma, zwłaszcza w kontekście przygotowań do ostatniego spotkania. Goście przyjeżdżają w dość rezerwowym składzie. Tyle że nadal wszystko rozstrzygnie się na boisku.

Lech Poznań i jego możliwości awansu do kolejnej rundy

Jest kilka wariantów, które dają Lechowi przepustkę do 1/16 finału. Co ciekawe zakładają one wszystkie możliwe wyniki do osiągniecia przez Kolejorza.

Wygrana: w tym przypadku mistrz Polski będzie 100% pewny awansu do 1/16 finału.

Remis: podział punktów daje spore szansę na przepustkę dalej. Tyle że Hapoel Beer-Szewa nie będzie mógł wygrać wyżej niż trzema bramkami . Załóżmy, że w Poznaniu padnie wynik 1:1, a w Izraelu 4:1 dla Hapoelu. Wtedy oba zespoły mają po 7pkt oraz taki sami bilans meczów bezpośrednich. Wówczas liczymy bilans bramkowy: 10:8 po stronie Lecha oraz 8:6 przy Hapoelu. Liczba strzelonych goli premiować będzie polski zespół.

Mimo trudnego rywala nadal wydaje się, że Lech Poznań ma sytuacje pod kontrolą. Może nie w 100%, ale wszystko zależy od ich postawy. Początek meczu o godzinie 21:00. Transmisja w TVP 2 oraz na platformie Viaplay