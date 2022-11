Villarreal rozbity! Lech Poznań w kolejnej rundzie czeka na losowanie 1/16 Ligi Konferencji

Lech Poznań ograł wczoraj aż 3:0 Villarreal i zapewnił sobie awans do 1/16 finału Ligi Konferencji. Kolejorz nie dał szans Hiszpanom i w spokoju może czekać na poniedziałkowe losowanie.

W posiadaniu i liczbie podań ogromna dominacja gości. To było jasne, że ekipa Quique Setiena pod tym względem zdominuje rywala. Jednak niewiele z tego wynikało. Oczywiście były okazje dla przyjezdnych, jak chociażby ta Jose Luisa Moralesa jeszcze przy stanie 0:0. Jednak to Lech Poznań zaprezentował konkrety pod bramką rywala. Tak było w 27. minucie, gdy Kristoffer Velde zakończył golem akcje, którą sam zainicjował. Odbiór w środku pola, piłka na prawo do Mikaela Ishaka. Szwed dośrodkował na głowę Filipa Marchwińskiego, którego strzał z linii bramkowej wybijał Aissa Mandi. Na szczęście dla Kolejorza nabiegał Norweg i rozpoczął swój koncert.

Do przerwy 1:0 nie dawało pewności w kontekście awansu. Patrząc jednak, co się dzieje w Beer Szewie, trzeba było za wszelką cenę utrzymać prowadzenie. Lech Poznań jednak… nie poprzestawał na prowadzeniu jednobramkowym, tylko poszedł po kolejne gole. Ishak do Velde, a ten wykłada piłkę Michałowi Skórasiowi do pustej bramki. 2:0 po 51. minutach było 2:0 dające ogromne nadzieje, że już tego lechici nie wypuszczą. Skóraś dobił rywala na kwadrans przed końcem. Tym razem to już Ishak zaliczył bezpośrednią asystę, a skrzydłowy z zimną krwią zmylił Pepe Reinę. Wielka radość w Poznaniu nie mogła już zostać zakłócona.

Lech Poznań wygrał drugi domowy mecz i łącznie zakończył fazę grupową z 9 punktami na koncie. To dało drugie miejsce, mimo że Hapoel Beer Szewa wygrał aż 4:0 z Austrią Wiedeń. Kolejorz strzelił 12 goli i był drugim najskuteczniejszym zespołem w grupie. Wychodzi na drugim miejscu, co oznacza grę w 1/16 finału Ligi Konferencji na wiosnę. Villarreal jako zwycięzca trafia bezpośrednio do 1/8 finału.

Lech Poznań – Villarreal 3:0 (1:0)

Bramki: Velde 27′, Skóraś 51′, 77′

W poniedziałek o godzinie 14:00 UEFA rozlosuje pary 1/16 finału Ligi Konferencji. Mecze tej rundy odbędą się 16 i 23 lutego. Lech Poznań pierwsze spotkanie zagra na wyjeździe, a dopiero pod koniec lutego przyjmie rywala przy Bułgarskiej. Kogo? Poniżej lista potencjalnych rywali. To komplet ekip, które zajęły trzecie miejsce w w grupach Ligi Europy:

Bodø/Glimt

AEK Larnaka

Łudogorec Razgrad

Braga

Sheriff Tiraspol

Lazio

Karabach

Trabzonspor

Jeszcze w tym sezonie jest zatem szansa na rewanż z Karabachem. Wydaje się jednak, że w Poznaniu chcieliby uniknąć tego rywala. Wśród najtrudniejszych przeciwników zdecydowanie pojawia się Lazio czy Braga. Wymarzonym przeciwnikiem wydaje się być AEK Larnaka z Cypru.