Juventus – Inter 🇮🇹 Typy, kursy (06.11.2022)

Ju偶 nie Juventus, ale Inter jest faworytem takiej potyczki. Gospodarze ledwie pozostali w pucharach “spadaj膮c” do Ligi Europy. Z kolei Inter pewnie zgarn膮艂 awans do 1/8 fina艂u Ligi Mistrz贸w, kosztem Barcelony. Go艣cie z Mediolanu tutaj powinni zgarn膮膰 komplet punkt贸w.

Juventus – Inter zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Stara Dama rzutem na ta艣m臋 pozosta艂a w europejskich pucharach. Jednak faza grupowa Ligi Mistrz贸w to kompromitacja w ich wykonaniu. Dwie pora偶ki z Benfik膮 i PSG oraz wpadka w Izraelu. Pi臋膰 przegranych w sze艣ciu spotkaniach, to fatalny wynik, jak na ekip臋 z W艂och. Uda艂o si臋 jednak trafi膰 do Ligi Europy. Teraz przed nimi jednak wa偶ny mecz ligowy. Tym bardziej 偶e ostatnio wygrali trzy kolejne spotkania w Serie A. Nadal jednak Max Allegri ma spore k艂opoty kadrowe. To mo偶e mocno pokrzy偶owa膰 szyki i przygotowania do niedzielnej potyczki.

W znacznie lepszych humorach Inter. Mistrz W艂och z 2021 roku bez k艂opot贸w awansowa艂 do 1/8 fina艂u Ligi Mistrz贸w. Wydaje si臋, 偶e przy takich rywalach – Bayern i Barcelona – to ju偶 sukces klubu z Mediolanu. Jednak 4pkt na ekipie Lewandowskiego zrobi艂o swoje, w po艂膮czeniu z dwoma wygranymi nad Viktori膮 Pilzno. Teraz czas wygra膰 w lidze, mimo trudnego wyjazdu do Turynu.

Juventus – Inter kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Juventus wygra, kurs: 3.05

Remis, kurs: 3.40

Inter wygra, kurs: 2.40

Juventus – Inter nasze typy

Stawiamy na wyr贸wnane spotkanie z golami po obu stronach.

Nasze typy Obie strzel膮 1,75 Zagraj!

Zagraj! Remis 3,40 Zagraj!

Juventus – Inter fakty meczowe

Spotkanie si贸dmej z sz贸st膮 ekip膮 w Serie A. Obie dru偶yny dziel膮 dwa punkty: 22 do 24 na korzy艣膰 go艣ci

Inter przegrywaj膮c w Monachium przerwa艂 swoj膮 kapitaln膮 seri臋 6 wygranych i remisu w ostatnich siedmiu grach

W lidze Inter wygra艂 cztery ostatnie spotkania

Juventus wygra艂 trzy ostatnie mecze ligowe – Lecce, Empoli i Torino – bez straty gola

Juve w Lidze Mistrz贸w przegra艂o pi臋膰 z sze艣ciu gier w grupie. “Spad艂o” do Ligi Europy

Ostatnia potyczka tych ekip to fina艂 Pucharu W艂och. W maju Inter wygra艂 4:2 po dogrywce na Stadio Olimpico w Rzymie

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Tottenham – Liverpool (niedziela)